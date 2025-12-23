只准自家官網賺？歐洲最大廉航遭控惡意排擠旅行社和訂票平台，苦吞義大利政府95億罰單

歐洲廉價航空巨頭瑞安航空（Ryanair）再陷法律風暴，這一次是面臨來自義大利政府的開罰，該國競爭管理局（AGCM）日前宣布，認定瑞安航空濫用其產業優勢地位，蓄意阻礙第三方旅行社與線上預訂平台獲利，被視為惡意行為，對此處以2.55億歐元（約新台幣94.6億元）的天價罰款。

​彭博引述義大利監管機構聲明指出，瑞安航空涉嫌從2023年4月開始，一直到2025年4月長達兩年期間，透過多種技術手段，故意阻撓旅行社在其官網購買機票。此舉直接導致義大利國內旅行社，無法將瑞安航空的航班與其他航空公司機票、租車或飯店住宿，進行組合銷售，導致業者損失眾多潛在消費者。

羅馬當局明確認定，這種行為本質上就是為了排擠競爭對手，強迫消費者、只能透過瑞安航空提供的單一渠道購買機票和附屬服務，嚴重損害旅遊市場的透明度與消費者的多樣化選擇權利。

歷史積怨？

瑞安航空與義大利政府關係，似乎早就不是第一回槓上，近年來雙方關係愈發緊張。此事源頭還得回溯到2023年夏季，羅馬當年發布法令，限制廉航營運的往返義大利離島（包含西西里島、薩丁尼亞島）航班票價上限，引發瑞安航空強烈反彈。

瑞安航空歡慶開航丹麥哥本哈根十週年。（翻攝自官網）

隨後，義大利監管機構面對這家巨頭，也開始啟動一系列、針對其在租車、飯店訂購等旅遊附加服務的內部調查，進而加重雙邊本就尷尬的關係。

從1985年開始營運至今，瑞安航空已經是歐洲廉價航空最知名的招牌之一。公司總部位於愛爾蘭都柏林，擁有830條航線，遍布歐洲17個國家的165個目的地。而正如其企業口號「Low fares, Made simple.」，瑞安航空一直以驚人破盤價著名，也因此吸引一票死忠支持者購買。

瑞安航空開業至今，機隊雖曾使用過多種機型，但如今現役機隊內，幾乎清一色採用波音737和737 MAX系列執飛，飛航範圍除了整個歐洲地區，還包含土耳其、北非和中東部份地區。

對於此次義大利政府的重罰，瑞安航空目前尚未給予正式回應。

2024年7月19日，義大利的米蘭利納特機場停機坪上的大量客機，由於全球電腦出現大當機，許多航班因而延誤或取消。（美聯社）

事實上，這並非瑞安航空首次與旅遊平台交惡。瑞安航空曾和線上旅遊平台On the Beach Group槓上，對方曾在2021年向法院控告，指控瑞安航空涉及反競爭壟斷行為，雙方僵持三年後才達成和解。

產業分析師指出，瑞安航空長期以來一直試圖建立「封閉式生態系」，將獲利豐厚的附加服務，像是自行選位、附加行李、旅遊保險等業務，強行留在自家官網內，不願意和旅行社或第三方平台分享利潤。

然而，隨著義大利開出這張高達2.55億歐元的巨額罰單，也許有可能迫使這家廉航巨頭，重新調整與線上旅遊平台（OTA）的合作模式，否則羅馬恐怕只是第一槍，未來還會有更多國家借題發揮，讓瑞安航空有吃不完的鉅額罰單。

