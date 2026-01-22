（圖／本報系資料照）

繼調高老農津貼之後，行政院會22日再度拍板通過國民年金新制，將老年年金基本保障金額調升至每月5千元。行政院以社會福利為名大開財政水龍頭，卻對立法院已三讀通過的軍人加薪、調高退休警消所得替代率等案視而不見，只准自己大撒幣，卻不願對提高軍警消的照顧埋單。

今年度中央政府總預算至今仍未由立法院付委審查，府院黨不斷在各場合大肆宣傳，抨擊在野黨「擋預算」，並威脅若預算不過，各項新增的「福國利民」政策都將無法執行。

廣告 廣告

但總預算卡關主因在於行政院未編列去年立法院已三讀通過的軍人加薪案，和調高警消退休所得替代率的支出。相關法案已由賴總統對外發布，依照憲政體制，行政部門本應依法編列預算、負責執行，行政院卻以「財政紀律」、「整體評估」為由，堅持不列入總預算，並聲請釋憲。

於此同時，行政院會15日才拍板《老年農民福利津貼暫行條例》修正草案，發放額度由現行8110元提高至1萬元，並放寬排富條款；22日又拍板調高國民年金中的老年和身障保障金額。

諷刺的是，儘管在野黨已決定放行多項新興計畫及前瞻性支出預算，展現一定程度的彈性與合作空間，但民進黨與行政院仍不斷將預算爭議操作成「在野黨杯葛」，只想甩鍋，卻不急於坐下來討論如何通過這些預算。

基隆21日深夜火災，消防小隊長詹能傑英勇喪生，軍警消為保護國家和民眾賣命，既然國民年金可調升，表示政府並非沒有財政空間，為何行政院願意調升一般民眾的福利，軍警消卻不能？答案恐怕不在財政而在政治。

只因軍人加薪和調高退休警消所得替代率是在野黨提出，行政院硬讓法案貼上意識形態標籤，也讓軍警消成為被犧牲的對象。

去年在野黨推動普發現金1萬元，行政院同樣抵死不從，還一度擬聲請釋憲，直到大罷免大失敗，最後才以「全民+1 政府相挺」的名義發放，顯然不是在野黨提出的政策和法案不好，而是府院黨要將政治紅利歸到自己身上。

賴卓體制成立已1年多，只肯為「自己喜歡的支出」負責，卻對「法律已通過的支出」挑三揀四，只要是在野黨推動，一律為反對而反對，為避免選票落入在野黨口袋，不惜動搖憲政體制。

福利可以談，改革可以辯，但不能只准行政院大撒幣，不准依法加薪。當行政院對自己主導的政策毫不猶豫地大開支票，卻對立法院三讀通過、依法必須編列的預算百般推託，呈現的正是赤裸裸的政治算計，難道大罷免的教訓還不夠嗎？