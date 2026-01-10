只到今天！渣打馬選手限量好康「免費送」 錯過「備賽基地」就虧大了

財經中心／師瑞德報導

2026渣打臺北公益馬拉松週日開跑，主辦方首度於松菸打造為期三天的「跑者備賽基地」。現場除啦啦隊熱舞開場，更攜手New Balance送限量跑動模型車，IMOTEK則提供免費跑姿檢測。跑者憑號碼布還可享買鞋折抵1200元及免費貼紮服務，甚至有專為海外選手設計的Shakeout Run，全方位助跑者備戰。（）

全台跑者引頸期盼的「2026 渣打臺北公益馬拉松」即將於本週日（11日）熱血鳴槍起跑！為了讓數萬名跑者能以最完美的狀態迎戰這場年度盛事，主辦單位今年首度放大絕，自1月8日起至10日，連續三天在臺北松菸文創園區五號倉庫打造超豪華的「跑者備賽基地」。活動首日就由中職啦啦隊女孩以火辣熱舞揭開序幕，現場氣氛瞬間沸騰，這座為期三天的期間限定基地，不僅提供物資領取服務，更結合了身心靈課程與高科技檢測，要讓跑者們在賽前「充飽電」再上場。

首創「備賽基地」 身心靈全方位應援

渣打銀行表示，今年賽事主題為「一起，跑更遠」，為了體現這份精神，首度推出的「跑者備賽基地」堪稱賽事服務的全面升級。這三天活動分別針對跑者最重視的「身、心、裝」三大面向進行規劃。首日聚焦裝備與訓練，找來知名跑者梁哲睿與運動網紅一輪傳授備賽祕以此；第二天則由網紅營養師Luca（嚕藥師）與物理治療師接棒，教大家怎麼吃、怎麼修復；第三天更將現場變身大型放鬆派對，除了有賽前瑜珈伸展，還有DJ現場刷碟與無酒精特調，讓跑者在動感音樂中釋放賽前壓力，調整至最佳心理狀態。

憑號碼布賺翻！免費檢測再送限量神物

除了豐富的課程，現場的「好康」更是讓跑者趨之若鶩。本次基地找來運動大廠New Balance助陣，跑者只要在現場試穿全新跑鞋1080 v15並拍照打卡，就能直接把超限量的「New Balance跑動模型車」帶回家。此外，運動科技品牌IMOTEK也搬出高規格儀器，提供免費的步態與跑姿檢測，讓跑者用科學數據優化跑步效率。現場更集結了GA黃金甲、給力貼PowerMax等品牌，跑者只要憑號碼布，就能享有免費貼紮服務、領取舒緩霜試用組，甚至到New Balance門市消費最高現折1,200元，讓跑者大呼：「光是來這一趟就回本了！」

海外選手限定 Shakeout Run 跑進台北地標

為了展現國際級賽事的格局，主辦單位也沒忘了遠道而來的海外選手。在賽前一天（10日），特別規劃了一場專屬的「Shakeout Run」賽前訓練活動。這條路線經過精心設計，將帶領外國跑者穿梭於臺北101、國父紀念館等知名地標之間。這不僅是一場輕鬆的暖身跑，更是讓世界看見台北城市之美的絕佳機會，透過雙腳感受台北的街道氛圍，也促進了國內外跑者的交流互動，讓這場馬拉松不只是競速，更是一場無國界的運動嘉年華。

渣打臺北公益馬拉松「跑者備賽基地」活動首日由中職啦啦隊女孩熱力開場，歡迎跑者於活動期間到現場共襄盛舉，了解備賽關鍵。（圖／渣打提供）

渣打臺北公益馬拉松「跑者備賽基地」結合多元運動相關品牌與體驗內容，全面升級跑者備賽體驗，New Balance也於現場提供全新跑鞋1080 v15 試跑體驗。（圖／渣打提供）

渣打臺北公益馬拉松「跑者備賽基地」，提供跑者現場領取物資，並針對跑者最重視的身體、裝備與心理狀態，規劃為期三天的交流與體驗活動。（圖／渣打提供）

