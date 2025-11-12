只刷牙還不夠！他少做「這1事」噴3萬慘抽神經 過來人苦勸：真的要用

生活中心／王文承報導

許多人為了避免蛀牙導致高額治療費，吃完飯後都會使用牙線清潔牙縫。不過，一名網友分享親身經驗，表示自己從未使用過牙線，近日看牙醫時才發現蛀牙嚴重到必須抽神經，治療費竟高達2、3萬元，貼文曝光後，引發網友熱議。

少做1事噴3萬慘抽神經



一名網友在社群平台《Threads》上發文指出，自己一直以來都只靠刷牙維持口腔清潔，沒有使用牙線的習慣。直到最近牙痛難耐前往就診，才被醫師告知蛀牙已惡化到需要抽神經，且治療費動輒2至3萬，讓他驚呼：「大家真的要用牙線！」

貼文一出，不少網友紛紛認同，「真的要用，用牙線可以挖出好多菜渣」、「醫生說牙線要邊清邊消毒，不然容易造成感染」、「我7年前蛀牙抽神經後沒裝牙冠，結果牙壁崩裂，後來又感染長膿包」、「抽完神經沒做牙冠，最後牙齒碎掉花九萬植牙，大家要愛護牙齒啊」、「牙線要用線的那種才乾淨，牙線棒清不乾淨」、「我至少抽了十顆神經、做了十顆牙冠，現在每天乖乖用牙線」。

還有網友建議應該從教育著手，「用牙線應該納入國小義務教育！台灣因為醫療便宜，很多人不重視牙齒健康；像韓國看牙超貴，連洗牙都要幾千塊，所以他們從小就養成刷牙、用牙線的習慣，甚至上廁所都能看到有人在刷牙。」

