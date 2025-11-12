只刷牙還不夠！他少做「這1事」噴3萬慘抽神經 過來人苦勸：真的要用
生活中心／王文承報導
許多人為了避免蛀牙導致高額治療費，吃完飯後都會使用牙線清潔牙縫。不過，一名網友分享親身經驗，表示自己從未使用過牙線，近日看牙醫時才發現蛀牙嚴重到必須抽神經，治療費竟高達2、3萬元，貼文曝光後，引發網友熱議。
少做1事噴3萬慘抽神經
一名網友在社群平台《Threads》上發文指出，自己一直以來都只靠刷牙維持口腔清潔，沒有使用牙線的習慣。直到最近牙痛難耐前往就診，才被醫師告知蛀牙已惡化到需要抽神經，且治療費動輒2至3萬，讓他驚呼：「大家真的要用牙線！」
貼文一出，不少網友紛紛認同，「真的要用，用牙線可以挖出好多菜渣」、「醫生說牙線要邊清邊消毒，不然容易造成感染」、「我7年前蛀牙抽神經後沒裝牙冠，結果牙壁崩裂，後來又感染長膿包」、「抽完神經沒做牙冠，最後牙齒碎掉花九萬植牙，大家要愛護牙齒啊」、「牙線要用線的那種才乾淨，牙線棒清不乾淨」、「我至少抽了十顆神經、做了十顆牙冠，現在每天乖乖用牙線」。
還有網友建議應該從教育著手，「用牙線應該納入國小義務教育！台灣因為醫療便宜，很多人不重視牙齒健康；像韓國看牙超貴，連洗牙都要幾千塊，所以他們從小就養成刷牙、用牙線的習慣，甚至上廁所都能看到有人在刷牙。」
更多三立新聞網報導
抖音一響父母白養？學生日常對話全變調 老師心寒：都是大陸用語
不只灑貝果！他曝好市多1調味料「隱藏吃法」 一票人大讚：鹹食都能搭
手握千萬仍打工！63歲退休警轉職「這1行業」 背後原因超催淚
【巴菲特最後股東信】9大金句超催淚！一生智慧留給世人 這1句讓人破防
其他人也在看
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 2 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 2 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 20 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 2 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 2 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 1 天前