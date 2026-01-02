只剩幾小時！勞保紓困貸款23:59截止 錯過就沒了

土地銀行提醒，115年勞工保險被保險人紓困貸款，將於今（2）日晚間23：59截止。（圖／東森新聞）





勞工過年前的重要「救急金」即將關門！勞保紓困貸款申請期限，將在今（2）日晚間23點59分正式截止。勞動部與土地銀行統計，截至下午4點為止，申請案件已突破12.6萬件，總金額超過125億元，申貸熱度逼近去年高峰，並呼籲符合資格的民眾把握最後機會申請。

勞動部表示，今年勞保紓困貸款總額度為200億元，目前已核准超過9.7萬件，核准金額約97億元，只要符合資格並通過審核，最快可在農曆年前入帳，協助勞工度過年關。

申請期限倒數

土地銀行也提醒，申請截止時間「不再延長」，期限一到將準時關閉，且三種申辦方式的截止時間不同。由於臨櫃申請已於下午5點結束，郵寄申請則以今日郵戳為準，尚未辦理的民眾，只剩「網路申請」一途，必須在今晚11點59分前，至土銀官網，完成平台內的所有申請流程，才算成功送件。

申貸資格

勞動部說明，勞保被保險人需同時符合四大條件，包括生活確有經濟困難、勞保年資累計滿15年、未積欠保費或滯納金，且未曾借貸勞保紓困貸款，或先前貸款已全數清償。不過，已領取老年給付、終身失能給付或勞保補償金者，則不具申請資格。

貸款條件

每人最高可借10萬元，貸款年期3年，目前年利率為2.165%。前6個月為寬限期，僅需繳交利息、不必還本。以借滿10萬元計算，前半年每月只要繳約180元利息，第7個月起，才開始按月攤還本息，每月約需繳3,400多元，對短期資金吃緊的勞工來說，負擔相對輕。

勞保局也強調，為了讓申請流程更便利，土地銀行已全面提供線上申辦服務，不論平日或假日，只要透過手機或電腦即可完成申請、簽約及對保作業。也提醒借款人，撥款後務必按時還款，避免未來發生保險事故時，給付金額遭扣減，影響自身權益。

