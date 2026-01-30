即時中心／林耿郁報導

昨（30）天深夜11點多，新北市新莊區發生一起亮槍恐嚇案件；原本一場單純的尾牙餐會，因一名妻子懷疑丈夫與其他女性曖昧，竟找來3名年輕男子到場助陣，且3人還帶著空氣槍作勢恐嚇；警方獲報後立即到場，逮捕3名嫌犯移送法辦。

酒後鬧事！據新莊警分局資訊，昨晚23時許接獲通報，指稱新莊區中華路二段一帶發生酒後糾紛情事，立即派遣昌平派出所及鄰近派出所線上警力趕赴現場處置。

經警方初步了解，係民眾顏女（33歲）於該處舉辦尾牙餐敘，宴請親友及員工共同慶祝，期間陳男（60歲）等人亦在場同歡。不料陳男之配偶吳女（47歲）後續到場時，因誤會顏女與其配偶關係不單純，進而演變為雙方推擠衝突。

廣告 廣告

過程中，吳女致電通知其子陳姓少年到場，並由翁男（19歲）駕駛自小客車，搭載陳姓少年及林男（19歲），到場後翁嫌等3人涉嫌攜帶空氣槍，並朝顏女比劃恐嚇，現場氣氛一度緊張。

警方獲報後立即趕抵現場，因當事人均飲酒情緒高漲激動，為防止事態擴大，員警當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。

隨後警方立即調閱店家監視器畫面釐清案情，確認現場確有推擠及持空氣槍恐嚇行為，當場查扣相關物證，並依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪，將翁嫌等3人逮捕，全案詢後依法移送新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械進行恐嚇或挑釁行為。警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人之行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。

快新聞／只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦

涉案槍枝。（圖／新莊警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦

更多民視新聞報導

桃園保全變強盜 持槍挾持老闆「索20萬」原因曝

北市男遭當街亮槍、刀恐嚇！他被迫借5萬現金脫身 警逮2煞1女到案

美漢堡王員工大亂鬥！同事亮槍「支援輸贏」5人全被逮 門市緊急徵才

