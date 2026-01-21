只剩紅內褲！婁峻碩露猛肌馭馬 8小時維持充血狀態

婁峻碩2026開春「紅」運當頭。（圖／品牌提供）





婁峻碩2026開春「一馬當先」，裸身躍馬參與服飾品牌合作春節形象大片，一舉登上國際時尚舞台的他身著一襲「經典開運紅」內著戰袍展現精實體魄霸氣外露，象徵以「大展鴻圖」之姿性感迎馬年。

婁峻碩在最新的釋出的宣傳春節形象照中，換上帽T半敞秀出精壯身材，舉手投足間顯盡時尚態度，還首次挑戰個人螢幕最大尺度，僅著一件「經典開運紅」內著戰袍半裸入鏡，更躍上黑馬展現力與美的碰撞魅力，以精雕細琢的肌肉線條與「花式馭馬」拍攝動作所交織而成的極致視覺張力，成就出馬年最辣賀歲照的同時，更象徵在新一年「一馬當先」衝向國際。

能與國際精品合作春節形象大片，婁峻碩坦言是人生中「夢想成真」的時刻，他透露自接到正式邀約到開拍僅有一個月多的準備時間，讓他興奮之餘卻也充滿焦慮，「當時得知好消息後第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的好機會一生可能只有一次，就算硬著頭皮也要上！」

為了能在鏡頭前展現更精實的身材，婁峻碩決定挑戰「不可能的任務」，特別求助教練進行一個月「極致減脂」的魔鬼訓練，除了天天上健身房操肌，更展開「無味人生」超級飲控，他苦笑說：「每天餐盤裡只有單調的雞胸肉、白飯與青菜，精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取。」

值得一提的是，這段魔鬼訓練的日子，也意外成為婁峻碩與老婆焦凡凡的超甜日常，他透露老婆得知後不僅當起啦啦隊全力支持，更化身為「金牌營養師」親自為他備餐，每天嚴格把關飯量與肉量，「她會細心問我今天要吃幾克的飯？幾克的肉？雖然是在痛苦減脂，但吃著她準備的飯，心裡真的很溫暖。」

在老婆的神助攻下，婁峻碩在短短一個月內成功甩肉4公斤，體脂更飆降至12%左右，一舉刷新他人生中的最低體脂紀錄，儘管在鏡頭前呈現出讓粉絲連紅心跳的性感體魄，但對自我要求極高的他卻僅給自己打出60分的及格分數，「因為時間太趕，如果時間再充裕一點，我一定能做得更好！」

有著處女座要求完美個性的婁峻碩為了在鏡頭前呈現最佳狀態，直接把自己的私人教練帶到拍攝現場隨操隨練，在長達8小時的馬拉松式拍攝中，只要導演一喊卡，他便抓緊時間抓著教練指導自己重訓，只為了讓肌肉維持在最緊繃的「充血狀態」。

由於拍攝過程中橫跨三個外景及一個攝影棚，還得同步切換平面與動態拍攝，讓在休息空檔同步「操肌」的婁峻碩完全沒有喘息空間，甚至一度直呼「真的沒力了！」他苦笑說：「為了讓每一CUT都看起來有肌肉膨脹且兼顧力與美感覺，所以得一直重複訓練，到最後兩卡的時候，連教練都搖頭說『不行了』，因為肌肉已經徹底沒力，完全充不起來！」

2026一開春就「紅」運當頭的婁峻碩，先前所拍攝的燒腦懸疑劇《百萬人推理》終於要在春節檔期於串流平台隆重登場，在今年三月中旬與老婆焦凡凡一同迎來人生最重要的「心血結晶」，面對新手爸媽的挑戰，婁峻碩透露早與老婆焦凡凡達成「兵來將擋、水來土掩」的默契，且夫妻倆不預設太多立場，反而更珍惜現在的兩人時光。



