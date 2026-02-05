只剩要錢簡訊！31年養女長年欠債不回家 養父母心寒終止收養

桃園一對養父母因不堪長年遭養女欠債牽連，向法院聲請終止收養關係。（翻攝自photo-ac）

桃園一對養父母因不堪長年遭養女欠債牽連，向法院聲請終止收養關係，桃園地方法院審理後認定雙方早已缺乏親情互動與信賴基礎，裁定准予終止收養，全案仍可抗告。

養女蹺家十多年 只剩要錢訊息？

判決指出，這對夫婦於1994年12月10日收養一名女嬰，悉心扶養其長大。然而養女自2013年高中畢業後就很少返家，2022年起更是完全沒有再回家過，僅透過訊息傳送罰金與欠款帳單要求養父母支付。即便夫婦表達關心，希望能視訊或通話，也都遭養女拒絕。

養女離家期間積欠多筆債務，導致養父母頻繁接獲銀行、融資公司催款訊息，自2023年起，陸續接到多通無聲來電，甚至還有不明人士上門騷擾。夫婦擔心養女安危，向警方報案協尋，但養女仍拒絕返家。

養父母要求面談遭拒 心寒終止收養關係

出於確保養女安全，養父母曾在2024年間替她清償部分債務，不料養女反而持續傳訊要求養父母幫他還債，還拒絕養父母幫希望她返家面談的要求。夫婦身心備受壓力，最終向法院請求終止收養關係。

法官：親情淡薄 裁准終止收養

法官指出，收養制度的核心在於建立「擬制親子關係」，應有情感聯繫與信賴基礎，認為養女僅在索討金錢時聯繫，長期未關懷養父母生活，親情明顯淡薄，僅剩形式上的親子名分，收養目的已無法實現，因此裁准終止收養關係。

審理過程中，養女經合法通知2次均未到庭，也未提出任何書面意見。

