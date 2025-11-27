只剩輪框！ 國道自撞「輪胎噴飛」 竟一路開到平面又追撞
高雄一名43歲李姓男子在國道自撞分隔島後，竟駕駛只剩輪框的車輛繼續行駛，最終在三民區追撞前車。事故發生在26日晚間，當時前車駕駛不斷拍打窗戶要求李男下車，但他卻遲遲沒有動作。圍觀民眾驚訝發現，肇事車輛的右前輪竟然已經完全脫落，只剩下輪框。李男向警方表示，他在26日晚間9點多於國道上自撞分隔島導致輪胎掉落，但仍繼續駕駛，甚至在平面道路上發生追撞事故。
事故現場，李姓男子的轎車前保險桿已經撞歪，右前輪只剩下一個輪框，車輛行駛時還沿路冒出火花。一名民眾表示，這種行為可能會影響他人安全，另一位民眾則認為輪胎不見還能開到這裡，是一件非常神奇的事情，質疑駕駛是否「硬開」車輛。
根據警方調查，李男在26日晚上9點多於國道上自撞分隔島，導致輪胎掉落。然而他並未停車求援，反而繼續駕駛這輛少了一顆輪胎的車輛。當他行經三民區鼎山街和愛國路口時，因未保持安全距離而追撞前車。目擊民眾表示，李男的車子前面車殼已經掉落，在停好的休旅車前又往前移動導致碰撞。前車駕駛雖然呼喚他下車，但他始終沒有回應。
另一名目擊民眾描述，當時李男一直待在駕駛座上不願下車，即使警察在窗戶旁交談，他也沒有反應。民族派出所所長朱家宏表示，據李男表述，他稍早在國道上因擦撞分隔島導致右前輪胎脫落，警方將持續調閱監視器釐清李男是否涉及肇事逃逸。
事發地點距離最近的交流道約3公里，李男從國道輪胎掉落後，既不報案也不尋求拖吊業者協助，行為相當危險。警方指出，少一顆輪胎上路最高可處6000元罰鍰，而未保持安全距離追撞前車，則會被處以1200元以下罰鍰。
【危險動作，請勿模仿】
