只剩一件！婁峻碩裸肌只穿紅內褲 猛肌帥照曝光
〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩開春「一馬當先」，裸身躍馬參與Calvin Klein合作的形象大片，一舉登上國際時尚舞台。婁峻碩直呼是「夢想成真」，穿著內褲上鏡更秀出了苦練已久的好身材。
婁峻碩透露，從接到正式邀約到實際開拍，僅有一個多月的準備時間，讓他在興奮之餘也感到不小壓力，「當時第一個反應是『我現在的身材真的可以拍嗎？』但又想到這樣的機會可能一生只有一次，就算硬著頭皮也要上。」
為了在鏡頭前呈現更好的狀態，他特別向教練求助，展開為期一個月的極致減脂訓練，幾乎天天進健身房訓練，同時進行嚴格飲食控管。他苦笑表示，每天餐盤裡幾乎只有雞胸肉、白飯與青菜，並精準計算每一克澱粉與蛋白質的攝取量。
這段高強度訓練期，也成為婁峻碩與老婆焦凡凡的生活日常。婁峻碩透露，老婆不僅全力支持，更親自替他準備餐點，嚴格把關飯量與肉量，「她會仔細問我今天要吃幾克飯、幾克肉。」他坦言，雖然減脂過程辛苦，但能吃到老婆準備的餐點，心情依然溫暖。
在老婆的支持下，他在短短一個月內減重4公斤，體脂降至約12%，刷新個人最低體脂紀錄。即便在鏡頭前呈現亮眼體態，對自我要求極高的他仍只給自己60分，「時間真的太趕，如果再多一點準備時間，我一定能做得更好。」
除了拍攝前積極進行身材管理，婁峻碩為了在鏡頭前維持最佳狀態，更將私人教練帶到拍攝現場，隨時訓練。在長達8小時的拍攝過程中，只要導演一喊卡，他就立刻進行重量訓練，讓肌肉維持在最佳狀態。拍攝橫跨三個外景與一個攝影棚，同時進行平面與動態拍攝，幾乎沒有喘息空間，他也一度直呼「真的沒力了」。
婁峻碩也將在今年3月中旬與老婆焦凡凡迎來人生重要的新階段。面對孩子即將到來的挑戰，他表示夫妻倆早已有共識，不預設太多立場，更珍惜目前的生活狀態。
工作方面，婁峻碩透露今年行程滿檔，除《百萬人推理》外，還有多部戲劇作品待推出，新專輯也已進入錄製階段，直言：「2026會是忙碌且豐收的一年，音樂作品不會讓大家等太久。」
