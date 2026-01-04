只剩1天！7、8月統一發票「6大獎無人領」 消費明細一次看

114年7、8月期統一發票還有6張大獎未領。（示意圖／報系資料照）

2025年7、8月期統一發票領獎期限只到明（5）日，僅剩下1天。財政部提醒，目前尚有2張1000萬元特別獎沒人領獎，消費地點分別在台北市及台南市；另還有3張200萬元特獎發票、1張雲端發票專屬100萬元發票未領，呼籲幸運得主趕緊現身，以免獎金依法充公。

2025年7、8月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎號碼為「51509866」，領獎期限只到1月5日，但仍有2張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎、1張雲端發票專屬100萬元，總計6張大獎發票沒人領。

【尚未兌領發票明細】

●1000萬中獎發票

1、台北市信義區App Store

廣告 廣告

訂閱費300元（雲端發票）

2、7-ELEVEN關北站門市（台南市龍崎區楠坑12-1號）

食品等102元（電子發票證明聯）

●200萬中獎發票

1、台北市信義區App Store

訂閱費220元

2、7-Eleven鹿和門市（彰化縣鹿港鎮鹿和路一段271號）

食品等132元

3、茶の魔手（台南市歸仁區保大路三段258號）

飲料30元

●100萬中獎發票

1、台北市信義區SONY

網路服務費258元

財政部提醒，民眾若幸運中獎，把握期限內把獎金領到手。中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

白宮PO「上銬押解畫面」稱罪犯遊街 馬杜洛喊：新年快樂

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過