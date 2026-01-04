只剩1天！7、8月統一發票「6張大獎無人領」 消費明細一次看

【緯來新聞網】最後1天！114年7、8月統一發票領獎期間將在明（5日）截止，但全台仍有6張中獎發票尚未兌領，包括2張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及1張雲端發票專屬100萬元獎，若超過領獎日期，獎金將全數充公。

114年7、8月統一發票領獎期限只剩1天，但仍有6張發票尚未兌領。（示意圖／7-ELEVEN提供）

114年7、8月統一發票的千萬特別獎號碼為「53960536」，200萬特獎號碼為「51509866」，頭獎3組分別是「43074088、22870220、38253117」，包括2張1000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及1張雲端發票專屬100萬元獎項，領獎期間只到明天1月5日。



※尚未兌領發票明細：

●1000萬中獎發票

1、台北市信義區App Store

消費項目：訂閱費300元（雲端發票）

2、7-Eleven關北站門市（台南市龍崎區楠坑12-1號）

消費項目：食品等102元（電子發票證明聯）



●200萬中獎發票

1、台北市信義區App Store

消費項目：訂閱費220元



2、7-Eleven鹿和門市（彰化縣鹿港鎮鹿和路一段271號）

消費項目：食品132元



3、茶の魔手（台南市歸仁區保大路三段258號）

消費項目：飲料30元



●100萬中獎發票

1、台北市信義區SONY

消費項目：網路服務費258元



財政部提醒，發票一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。

