只剩3人能繼承！日本皇室陷危機 民調：69%支持女系天皇

日本《讀賣新聞》公布最新皇室相關全國民意調查結果，針對是否贊成修改《皇室典範》以允許女性天皇一事，高達69%受訪者表示贊成，24%回答無法判斷，僅7%明確反對。同時，68%民眾對未來皇位繼承困難感到不安，遠超過不感到不安的31%。

這項調查於9月24日至10月31日以郵寄方式進行，對象為全國3000名有投票權的民眾，共獲得2004人回應，回覆率達67%。《讀賣新聞》曾在2018年、2020年及2022年進行類似調查，2022年的數據顯示，贊成女性天皇者為70%，無法判斷24%，反對6%，與本次結果相近。

目前日本皇室共有16名成員，但具備皇位繼承資格者僅有秋篠宮（60歲）、秋篠宮家長男悠仁（19歲）及常陸宮（90歲）3人。調查詢問民眾對於皇位繼承制度的看法，64%認為應認可「女系」天皇，大幅超越主張維持「男系」傳統的13%，另有22%表示無法判斷。從性別分析來看，女性受訪者對於女性天皇及女系天皇的支持度均高於男性。

關於國會是否應儘早就穩定皇位繼承及確保皇族人數提出結論，67%受訪者認為應該，31%則持否定看法。目前日本朝野政黨正在眾參兩院議長主導下，持續就確保皇族人數的對策進行協商。

《讀賣新聞》於5月發表針對穩定皇位繼承的建言，提出4項對策建議，包括以皇統存續為最優先考量、維持象徵天皇制、創設女性宮家，以及讓配偶與子女也納入皇族等措施。

