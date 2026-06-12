只剩3.7天！暴雨導致全台血庫拉緊報 血基會：急缺A與O型
全台血庫拉警報！因連日暴雨與炎熱天氣交加，嚴重衝擊民眾出門捐血意願，導致全台各捐血中心血液庫存持續下滑。台灣血液基金會今（12）日於世界捐血人日記者會上指出，截至下午1點，全台血庫庫存量只剩3.7天，低於4天安全存量。董事長侯勝茂表示，世界捐血人日最重要的意義，不只是感謝捐血人，也是提醒大眾透過捐血形成人與人之間的血液連結，是互助的良善美意，並鼓勵捐血人規律且自願無償捐血。他也呼籲各國政府與民間組織投入更多資源於國家血液計畫以強化韌性。
暴雨與高溫夾擊庫存拉警報 台北地區庫存量跌破5天大關
台北捐血中心主任林敏昌說，今天一早才看血庫狀況，非常缺血，近期天氣炎熱又遭逢傾盆大雨，導致全台一天的庫存量需求面臨短缺。全台每天血液庫存量至少需要6000袋以上，而台北地區至少需要2200袋。然而，受到氣候因素影響，目前全台整體捐血量已大舉減少高達1至2天的庫存，台北地區今天的庫存也已經剩不到5天，嚴重不足安全存量。林敏昌對此呼籲民眾多多出門熱血捐血，也希望老天爺能幫幫忙，讓天氣回穩以提升捐血率。
A型與O型血全面陷入急缺 中南部與新竹血庫數據同樣堪憂
根據血基會截至今日下午1點的最新統計，全台血液庫存量偏低，其中以A型和O型血液庫存量最為「急缺」，分別只剩下3.3天與2.6天，而B型、AB型血液庫存量則分別剩6天、4.9天。根據血基會每日血品安全庫存量表顯示，各地方中心的紅血球與全血換算天數皆呈現吃緊狀態。台中中心O型血庫存量僅2天、A型更只剩1.8天；高雄中心O型血庫存僅剩2.1天；新竹中心AB型則最為嚴峻，僅剩下1.7天。
週五醫療用血高峰面臨考量 官方短碼61420簡訊號召年輕世代
血基會執行長王宗曦補充，每週五因為剛好過完一週，各大醫療院所的醫療用血需求量特別多，因此每到週五通常都會面臨血液不足的狀況，此時更希望能將血庫庫存拉高到至少5天以上才比較安全。基金會也同步在全台各地捐血中心與捐血車舉辦各式宣傳活動，極力邀請年輕世代一起加入定期捐血的行列。
王宗曦說，為了突破目前的缺血困境，台灣血液基金會也特別向數位發展部申請了官方專屬短碼「61420」，特別將「捐血人日與愛您」的諧音數字相互結合，未來將作為發送官方簡訊的專屬代碼。
然而鑑於詐騙事件層出不窮，記者會同時邀請台北市警察局中正第二分局偵查隊長陳明宗解析詐騙集團簡訊詐騙手法及防範之道，包含偽冒政府機關或銀行，誘騙民眾點擊釣魚網址盜取個資，或以貨到付款方式寄送詐騙包裹，籲請民眾務必遵守「不點擊連結、不輸入個資、不轉帳」原則。
斥資10億興建安南血品製造所
在積極呼籲民眾捐血之餘，台灣血液基金會也持續在硬體及制度層面進行優化，以強化國內供血體系的防禦韌性。侯勝茂表示，血基會斥資超過10億元興建的「安南血品製造所」，已規劃在今年6月正式開幕。此一重大建設將可提升國內血品製造的品質與效率，提供更安全的醫療用血環境。血基會重申，捐血是人與人之間最溫暖的連結，盼大眾在暴雨過後能挽起袖子，用實際行動共同守護全台患者的生命安全。
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