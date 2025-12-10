只剩8顆牙進食困難，加「增稠劑」反降食慾 專家教4招訓練吞嚥

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】72歲的陳爺爺因僅剩8顆牙且吞嚥功能退化，喝水、進食困難，多次因喝水嗆到導致吸入性肺炎住院，買「增稠劑」自行調配也無改善，逐漸對喝水、吃飯失去興趣，健康每況愈下。所幸至衛生福利部臺北醫院就醫，在復健科團隊介入下，才讓陳爺爺重拾進食信心與意願，重回安全進食的軌道，守住健康與生活品質。

吞嚥能力退化造成肌少症、營養不良 增加跌倒風險

衛生福利部臺北醫院復健科醫師張湘琦表示，吞嚥能力退化，就像一道看不見的牆，把長輩與正常生活隔開。高齡者因牙齒缺失、肌力減弱與神經反應變慢，常出現咀嚼與吞嚥困難；若食物或水誤入氣管，更可能引發吸入性肺炎。長期進食不順也會降低飲食意願，造成營養不良與肌少症，增加跌倒風險。

廣告 廣告

張湘琦醫師指出，吞嚥問題需要完整的專業評估與治療，而非只靠單一檢查或器材即可解決。復健科會依據個別狀況與語言治療師合作規劃吞嚥復能訓練，並運用超音波即時觀察舌頭、舌骨與咽喉的動作表現，做為調整訓練方向與追蹤恢復進度的重要依據，協助長輩重拾安全進食的能力。

4招吞嚥訓練 協助長輩進食、降低嗆咳風險

衛生福利部臺北醫院語言治療師劉又菱分享4招吞嚥訓練，可在家協助長輩安全進食，有效降低嗆咳風險，讓長輩在家也能吃得安心，活得有品質、有尊嚴。

第1招、正確用餐姿勢

用餐時坐直靠於椅背，若需餵食，長輩應微前傾，照顧者從由下往上的角度餵食，幫助吞嚥更加順暢。

第2招、控制份量與速度

一口少量，慢慢吃，確定口中及咽喉部沒有食物殘留，再吃下一口。用餐中適時休息，避免因疲憊導致吞嚥失誤。

第3招、吞嚥中避免交談

進食時講話會導致吸氣不慎、誤吞食物，容易引發嗆咳，若咳不出來、吞不乾淨，會增加嗆咳和引發吸入性肺炎的風險。

第4招、喉部上抬運動

進行「假聲練習」，可鍛練喉部力量。練習時以手指觸摸喉結位置，喉部上抬，從低音至高音發出「阿」或「一」的聲音，直到發出最高的假音時，維持3至5秒，慢慢提高音調，增加喉部上抬程度及力道，能進一步在吞嚥時幫助關閉呼吸道入口，幫助提升喉部肌肉協調性，減少食物進入呼吸道或停留在呼吸道入口的現象。

反覆嗆咳或持續吞嚥困難 應就醫尋求協助

許多照顧者會購買增稠劑調整食物質地與液體流速，希望減少嗆咳，但張湘琦醫師提醒，增稠劑並非人人適用，也不是越濃越安全。如果稠度調配不當，可能讓咽喉敏感度下降，使食物更容易停留在咽喉處，沒吞乾淨，反而提高吸入性肺炎風險。因此，增稠劑的使用比例與稠度必須由專業人員評估與指導，切勿自行嘗試或憑經驗調配。

張湘琦醫師提醒，若長輩反覆嗆咳、咳不停或吞嚥持續困難，代表已有誤吸風險，務必儘早就醫接受完整評估。

【延伸閱讀】

長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水

銀髮族食慾差、餐餐吃得慢？醫：當心「老年性吞嚥障礙」上身



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66997

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw