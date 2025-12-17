只剩F3！柴智屏澄清「F4本來就不是團體」 朱孝天被指「退團」：荒謬

記者趙浩雲／台北報導

柴智屏表示朱孝天本來就是不太世故的大男孩。（圖／記者趙于瑩攝影）

朱孝天被退出F4風波延燒，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌，就連即將啟動的全新巡演也被排除在外，還與相信音樂鬧翻，引發話題。F4的推手、戲劇教母柴智屏今（17）日出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」坦言，F4本來就是不是一個團體，大家就是目標不一致而已，也認為朱孝天退團一說很荒謬。

針對外界盛傳「F4變F3」、「朱孝天退團」等說法，柴智屏直言相當荒謬，也特別為朱孝天澄清，「我在維基百科看到寫2025年朱孝天退團，這件事根本不存在。」她強調，朱孝天永遠都是《流星花園》中的成員之一，這一點無庸置疑，也不可能被改變。

F4合體破局。（圖／相信音樂提供）

柴智屏再次指出，F4本質上是戲劇角色的集合，而非以出道、目標為導向的團體，「不應該用團體綑綁他們」她也表示四位並不存在所謂的「和事佬」，因為大家並非長期密切互動的關係，但如果某天大家想要聚在一起都還是有可能的。

至於是否曾想促成F4合體，柴智屏坦言自己並沒有這樣的計畫，「大家已經擁有很美好的回憶了。」她認為不是錢的問題，但實際問題在於四人並沒有共同想法要一起往前走，這才是多年來始終無法再合體的關鍵原因。

