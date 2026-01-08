只可遠觀！義大利埃特納火山噴發當局限制週邊觀光 導遊不滿發動罷工

義大利埃特納火山1月1日的噴發狀況。翻攝國家地球物理與火山學研究中心官網



義大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）自去年下半年以來多次噴發，最近一次噴發開始於耶誕夜，目前仍在持續。當局限制火山週邊的旅遊活動，令在地導遊相當不滿，發起數十年來首次罷工。

美聯社報導，埃特納火山去年平安夜開始新一輪噴發，火山所在的卡塔尼亞（Catania）市因此暫停或限制觀看火山熔岩流的遠足活動。

2025年12月24日，義大利西西里島的埃特納火山噴發。美聯社

數十名導遊7日在通往觀看火山熔岩流的大門前示威，抗議新的限制太過度讓遊客能近距離觀看奇景的選擇變少。導遊認為，目前熔岩流速度已慢到足以像過去那樣安全觀賞。

參與抗議的43歲導遊、西西里高山與火山導遊協會成員特里（Dario Teri）說：「這是一股在目前平坦或半平坦區域緩慢流下的熔岩。」

當地導遊協會發表聲明表示：「這些措施實際上否定了導遊的角色，並剝奪他們的技能、功能與專業責任。」

火山熔岩流在日落後尤其壯觀，但在新規定下，遠足活動僅限於黃昏前進行，且距離熔岩流不得短於200公尺。此外，熔岩流觀賞遠足每組上限10人的規定亦嚴格執行，當局甚至使用無人機進行監控。

埃特納火山是歐洲最活躍且最大的火山，高3350公尺、寬35公尺，吸引大批登山客與背包客。不那麼具冒險精神的遊客可以選擇從遠處觀賞，其中從愛奧尼亞海（Ionian Sea）望去的景色最為迷人。

埃特納火山去年6月大規模噴發，迫使遊客逃離火山，當時一道高達數公里的高溫氣體、火山灰與岩石形成的煙柱在上空湧現。

地方當局表示，最前緣的熔岩在行前進約3.4公里後，於海拔1,360公尺處停止並進入冷卻階段。火山學家表示，熔岩流對附近的住宅區不構成危險。

義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）本週證實，埃特納火山的噴發仍在持續，但表示熔岩前緣正在冷卻且不再向前推進。

當地導遊預計在未來幾天繼續罷工，希望與當局達成折衷方案，在保護其專業的同時也能確保遊客安全。

32歲的遊客曼奇尼表示，她為了參加導遊帶領的埃特納火山遠足活動而從巴勒摩（Palermo）前來。她說：「不幸的是，我們得知所有活動取消的壞消息。」她補充說，她同情導遊的處境，這種情況「無法讓任何人感到開心」。

