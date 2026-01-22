「只吃水果」減肥出事了！40歲女血糖破600住加護病房

女子為了減肥只吃水果，反而因為糖尿病急症住進加護病房。示意圖，非本人。圖片取自Unsplash



糖尿病不再是中老年族群的專利，隨著飲食精緻化與錯誤減肥觀念盛行，年輕化趨勢愈來愈明顯！新陳代謝科醫師林毅欣分享一起臨床案例，一名40歲、體態微胖的女性，因採取極端的「水果飲食法」減重，短短一個月瘦了10公斤，血糖卻飆破600mg/dL，確診糖尿病急性重症「酮酸中毒」，緊急住進加護病房治療。

林毅欣在節目《健康好生活》分享這個病例，女子因認為「吃水果最健康」，刻意以水果取代正餐，每天早餐吃一大盒水果，中午也不跟同事訂便當只吃「水果餐」，7種水果吃好吃滿。由於水果帶來明顯的飽足感，她在一個月內成功減重10公斤，表面上看似成效驚人，卻逐漸察覺身體狀況變差，健康檢查時發現血糖值高達600 mg/dL，遠超正常範圍，已經出現酮酸中毒。

廣告 廣告

林毅欣解釋，水果雖然屬於天然食物，但含有果糖，大量攝取仍會造成血糖急速上升。再加上患者本身具有糖尿病家族史，長期不均衡的飲食型態，可能誘發原本潛藏的遺傳風險，最終導致糖尿病急性發作。

林毅欣指出，糖尿病的形成往往是家族遺傳因素與後天生活環境交互影響的結果。根據統計，若父母雙方皆患有糖尿病，子女未來罹病的機率高達七成；即使只有單方有病史，風險也接近四成。這並不代表一定會在年輕時發病，但隨著時間推移與不良生活習慣累積，發病風險將顯著升高。

林毅欣強調，酮酸中毒是糖尿病患者相當嚴重的急症，文獻統計致死率約為15%，因此該名女子必須立即住進加護病房，接受為期2至3天的密切觀察與治療，包括施打胰島素、補充水分以及嚴格的飲食控制。雖然最終血糖逐漸穩定並順利出院，但仍需持續使用胰島素，進行長期血糖管理。

他提醒，減重過程中若忽略營養均衡，或誤以為單一食物「吃越多越健康」，反而可能對代謝系統造成嚴重負擔。對於本身具有糖尿病家族史的高風險族群，更應避免極端飲食方式，並在專業醫療人員指導下進行體重控制與健康管理。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背