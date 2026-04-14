只吃沙拉很健康？營養師示警「只做了一半」恐成反效果

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隨著健康養生意識抬頭，越來越多民眾開始重視飲食，許多強調低油、低鹽、高纖維的健康餐盒、輕食應運而生，對此營養師廖欣儀提醒，很多人以為自己吃得很健康，卻沒發現只做了一半，其實身體需要的是適量的均衡營養，當蛋白質不夠、脂肪太低、甚至長期吃太少時，身體反而會進入一種壓力狀態。

營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文指出，有民眾為了維持體態，加上認為吃清淡一點比較健康，早餐只喝一杯精力湯，中午吃一盒生菜沙拉，幾乎不加醬，也沒有什麼肉，晚上有時指出水果或優格，看似相當健康，但體重卻幾乎沒降下來，血脂甚至出現紅字。

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對此營養師廖欣儀提醒，很多人以為自己吃得很健康，卻沒發現只做了一半，把清淡、少油、低熱量和抗發炎飲食、健康飲食劃上等號，但其實身體需要的是適量的均衡營養，當蛋白質不夠、脂肪太低、甚至長期吃太少時，身體反而會進入一種壓力狀態，導致修復能力下降、腸道變得比較敏感，連發炎反應都難以調節。

營養師廖欣儀指出，只吃沙拉感覺很健康，但也要懂得搭配，否則營養還是不均衡：

蛋白質要足夠 ：只吃生菜、水果，沒有蛋白質是不行的，蛋白質是修復身體的原料，也是調整免疫的重點；可以在沙拉裡用蛋、雞胸肉、魚肉作為蛋白質來源。

適量好脂肪 ：長期不吃油或只吃低脂，會讓抗發炎脂肪（Omega-3）不足，身體調節能力下降；建議加點堅果、亞麻仁油或橄欖油在生菜中，增加優質脂肪，獲取抗氧化營養素。

生菜偶爾也可改溫沙拉 ：生蔬菜的木質素未經軟化，對消化道較弱者會增加腸胃負擔、容易脹氣，所以偶爾也可以改吃溫莎拉，即某些蔬菜先燙過，再拌以好油、搭配蛋白質作為均衡一餐。

避免醬料踩雷 ：千島、凱薩、蜂蜜芥末的糖、油其實不低，經常攝取也可能增加發炎負擔。

熱量長期不足：吃太少也是一種壓力，例如讓皮質醇上升，發炎反應更容易被啟動，所以生菜沙拉不是要天天吃、餐餐吃，一周3～5次就可以了。

撰稿：吳怡萱