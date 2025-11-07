只吃牛肉爐還不夠！黃仁勳衝「莉莉水果店」買冰 店員驚喜尖叫

黃仁勳晚間到莉莉水果店外帶4款冰跟蕃茄拼盤、水果拼盤，還熱情與客人合影。（圖／中國時報曹婷婷攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捨不得離開台南！原訂快閃台南參訪台積電3奈米廠，結果離開台南前先是到永康吃劉家莊牛肉爐，又接著到中西區莉莉水果店買了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、蕃茄切盤、水果切盤與檸檬汁，原本打算內用，結果客人太踴躍熱情，他最後外帶離開，還送了一個寫著「黃」的大紅包給業者，讓店家驚喜不已！

黃仁勳晚上造訪莉莉水果店，掀起一陣旋風，在場民眾、客人圍觀，外帶冰品與新鮮水果，準備登機時享用，他也現場簽名，還與第二代老闆李文雄合影留念。許多客人也排隊搶著跟他合影。黃仁勳展現親民作風，親切、熱情與粉絲合照，還主動拿出店內明信片簽名贈送給大家。

廣告 廣告

黃仁勳送一個大紅包給莉莉水果店，讓老闆李文雄很驚喜。（圖／中國時報曹婷婷攝）

黃仁勳買冰、水果跟果汁讓店家驚喜不已，顧店的媳婦楊小姐當場尖叫「真的嗎？不敢相信，沒想到黃仁勳會來，好驚喜！」當下拿起手機拍照跟黃仁勳合影，黃仁勳還送給她一個大紅包，讓她直呼「好親切！」

莉莉水果店第三代媳婦楊小姐看到黃仁勳當場尖叫。（圖／中國時報曹婷婷攝）

莉莉水果店是在地知名近80年的老店，也是許多老台南人、遊客必吃的店。目前已有第三代的大兒子李胤叡、二兒子李胤廷一起經營，今晚客人絡繹不絕，大家都直呼「賺到了！」

黃仁勳在店內留下簽名。（圖／中國時報曹婷婷攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了