只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」

一名網紅為了減肥，長期只吃雞胸肉和花椰菜，沒想到卻導致胰臟壞死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。

根據起點新聞等陸媒報導，陝西省西安市一名25歲的網紅為了快速減肥，每天只吃水煮雞胸肉、花椰菜，偶爾才吃幾塊馬鈴薯，希望藉此戒斷碳水和油脂，即使出現面色蠟黃、持續疲勞、月經紊亂等症狀，她也以為只是減肥見效而未就醫。不料，這名網紅某天突然腹部抽痛難耐被送醫搶救，結果顯示她罹患急性重症胰臟炎，胰臟已有大面積壞死，血清澱粉酶更高出正常值10倍，一度危及生命，即使治癒也恐需終身服藥控制血糖。

廣告 廣告

醫生說明，胰臟若要分泌胰液，則需靠適度的飲食與脂肪刺激，長期極低脂飲食恐會導致胰液淤積，增加胰臟負荷，一旦胰蛋白酶原在胰臟內被異常活化，就會造成胰臟「自己消化自己」，進而引發急性胰臟炎，嚴重可致命。另外，缺乏油脂刺激也會導致膽汁淤積，增加膽結石風險，進一步阻塞胰膽管共同通道。

醫生強調，健康減肥核心是「在不破壞身體機能的前提下製造熱量缺口」，而不是「吃得越少越好」，每餐吃到「不餓但還能再吃幾口」才是安全的做法。

花椰菜是減肥料理常見食材之一。示意圖／取自免費圖庫pixabay

減肥怎麼吃不傷身？

脂肪：每日至少吃下7至10公克的優質脂肪，例如10顆杏仁、半匙橄欖油等，以維持胰膽功能。 熱量：女性每日吃下的卡路里不低於1200大卡，減脂缺口則應控制在每日300至500大卡內。 份量：遵循「211餐盤法則」，每餐分配分量可以是50%非澱粉蔬菜、25%優質蛋白，以及25%低GI碳水。 烹飪：以5毫升油和50毫升水的「水油燜炒」替代純水煮，保留食材風味與營養。 進食：每餐可以吃到「不餓但能再吃幾口」就暫停進食，避免暴食反彈。 高危險群禁忌：膽結石、糖尿病患者禁用生酮或輕斷食方法減肥。



回到原文

更多鏡報報導

買衛生棉被爸爸罵浪費：應該給我當孝親費！子宮「摘掉就好」

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」

衣櫃塞爆、冰箱滿出來！專家揭「3大壞習慣」吞食退休金…很多人都忽略了