只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊

吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。

洪藥師以一位44歲的數據科學家為例，他高學歷、邏輯清晰，平時生活規律，也正在接受憂鬱症治療。他的藥物包括抗憂鬱藥、緩解焦慮藥，以及幫助入睡的安眠藥。

某天晚上，這位科學家失眠，服用了安眠藥Zolpidem，隔天醒來，他竟然發現自己躺在精神病院的病床上。對於自己是怎麼來的，他完全沒有印象。醫護人員告訴他，他前一晚自己走進急診，堅持要求住院，隔天又簽下切結書要求出院。

醫師回顧病歷發現，這並非第一次。他過去曾有兩次類似經歷，每一次都發生在服用Zolpidem的當晚，隔天完全不記得自己做了什麼。檢查結果顯示，他沒有腦部疾病、沒有酒精或藥物濫用，也沒有睡眠障礙，唯一的共通點，就是那顆安眠藥。好在停用Zolpidem後，就沒再出現類似情節。

夢遊式行為會有哪些狀況？

洪正憲指出，這種現象稱為複雜睡眠行為，本質上是藥物改變了大腦的睡眠模式，讓人在「睡著的狀態」執行清醒時才會做的動作，也就是俗稱的夢遊。行為包含開門外出、說話、寫字，甚至自己前往醫院，醒來後卻完全不記得。

遇到以下情況一定要注意

1.如果服用安眠藥後隔天，完全不記得自己做過的事，務必盡快回診。

2.醫師會評估是否需要調整藥物種類或劑量，以避免夢遊行為再次發生。

3.使用安眠藥時，也要注意睡眠環境的安全，避免走動或操作危險物品造成意外。



