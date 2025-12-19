只吸骨髓不吃肉！羊肉爐吃到飽「浪費食材」真的會罰。（圖／TVBS）

高雄一家羊肉爐吃到飽餐廳針對食物浪費問題採取了特殊措施，該店提供顧客無限享用的羊大骨，但因發現有顧客「只吸骨髓不吃肉」的行為，店家特別張貼公告提醒顧客珍惜食物，若有浪費情形將以每公克2元計價。業者表示，自開業以來實際開罰的顧客不到5組，強調此舉不是為了限制顧客用餐，而是希望大家能夠量力而為，減少食材浪費。

只吸骨髓不吃肉！羊肉爐吃到飽「浪費食材」真的會罰。（圖／TVBS）

這家高雄的羊肉爐吃到飽連鎖餐廳今年3月開幕，以豐富的自助區和無限量供應的羊大骨吸引顧客。店內自助區除了常見的泡麵和蔬菜外，最引人注目的是三大盤滿滿的羊大骨，顧客可以隨意取用。這些羊大骨不僅含有營養豐富的骨髓，旁邊還附有大塊羊肉，提供完整的美食體驗。

業者在牆上貼出告示，提醒消費者不要浪費食物。（圖／TVBS）

為了防止食材浪費，店家在牆面貼滿了「羊大骨請勿只吸骨髓」的標語，明確告知顧客若只取食骨髓而丟棄羊肉，將必須按照價格買回浪費的食材。一位顧客認為，這樣的公告很必要，可以有效防止食材浪費。店員也表示，確實曾遇到顧客只吃骨髓而不吃肉的情況，造成了可惜的浪費。

業者許老闆解釋，餐廳對於浪費的食材會按照重量計價，標準是每公克2元。他表示會事先告知顧客不要浪費，因為買回去的價格會很貴。許老闆坦言，在當前餐飲業經營困難的情況下，這樣的措施是必要的。

雖然餐廳確實執行了這項規定，但許老闆透露，自開業至今實際被罰款的顧客不到5組。他強調，設立這項規定的初衷並非懲罰顧客，而是希望大家能夠量力而為，取用適量的食物，避免不必要的浪費。

