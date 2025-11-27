只因不收玩具！單親媽抓狂「3度拋摔、猛踹胸」虐死2歲半女兒…二審判9年

桃園一名單親媽因女兒不收玩具，竟失控打死女兒。示意圖。取自unsplash



桃園市一名31歲廖姓單親媽，因2歲半女兒不依她指示收拾玩具，一時情緒失控，竟在短時間內連續三度將女童高舉至腰、胸部高度後往前拋摔，造成女童頭部重創，隨後更以腳重踹胸口，導致女童嚴重腦傷、嘔吐昏迷。女童送醫急救19天後仍於2024年1月2日凌晨宣告不治。一審國民法官依「成年人故意對未滿7歲兒童犯重傷害致死罪」判刑9年，案經上訴，台灣高等法院27日駁回，維持原判，可再上訴。

判決指出，廖女案發時獨力扶養2歲半女兒，母女住在桃園市平鎮區租屋處，2023年12月15日下午5時30分左右，因女兒未依她指令收玩具，她在情緒失控下，三度徒手將身高約86公分、體重12公斤的女童舉至腰、胸高度後向前拋摔，女童頭部直接著地。女童倒地後，廖女仍以腳踹向其胸部一次，使女童當場嘔吐、陷入重度昏迷。

廖女發現異狀後撥打119求救。醫院診斷，女童送抵時昏迷指數僅3分，並出現急性左側硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網膜下腔出血、腦中線右移、大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等多處致命性傷害。歷經18至19天搶救，仍於2024年1月2日死亡。

檢方認為廖女對未滿7歲兒童施以足以致重傷的暴力，依法提起公訴並建請加重其刑1/2。一審桃園地院國民法官法庭審理時，廖女雖坦承傷害並致女兒死亡，但否認有「重傷害」犯意，並以「一時情緒失控」為由，請求減刑。

國民法官認為廖女為主要照顧者，育兒已有2年半並非新手，且2歲半幼兒器官與腦部極為脆弱，一般人可預見激烈搖晃、拋摔將導致顱內出血或死亡，她卻在極短時間內反覆拋摔3次，又以腳踹胸，是明顯超越「普通傷害」範圍。

法庭也認定本案沒有刑法第59條「情堪憫恕」減刑理由，但考量廖女有自首，依法仍予以減刑，最終判處有期徒刑9年。案件上訴後，台灣高等法院審酌證據與一審判決理由，認為事實認定及法律適用均無不當，今（27日）裁定駁回上訴，維持9年刑期。全案仍可再上訴。

