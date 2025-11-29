只因吃了公司22元點心…保全被告「罰款1000元」！39名同事力挺→案情大反轉

保全因吃了公司冰箱裡的巧克力派而被罰款千元。裡示意圖／翻攝自網路

韓國全北特別自治道全州市曾發生一起離譜的遭控盜竊案件，一名41歲物流公司保全在某次夜間巡邏時，吃了辦公室冰箱內總價僅1050韓元（約22元新台幣）的巧克力派與卡士達派，後來卻因此被物流公司所長報案控告竊盜，保全還在一審時被全州地方法院裁罰5萬韓元（約1070元新台幣）。案經上訴後，法院最終認定「難以斷定具有犯意」，推翻原審，改判無罪。

吃23元零食被罰款1000元！夜班保全喊冤上訴

根據中央日報、朝鮮日報等韓媒報導，這起事件要回顧到去（2024）年1月18日凌晨4時6分許，全州市完州郡某物流公司保全在2樓巡邏期間，打開了公司辦公室的冰箱，並從中拿出市價450韓元（約9元新台幣）的巧克力派與600韓元（約13元新台幣）的卡士達派食用。不料，物流公司所長調閱監視器、發現保全此舉時，認為保全是「未經允許擅自取用」，因而向警方報案。

廣告 廣告

由於保全吃下的點心金額只有1050韓元，涉案金額極低，因此未被全州地檢署正式起訴，而是以簡易判決的形式將其送辦。不過，保全認為自己並無竊盜意圖：「平常（進出辦公室的）貨運司機都說點心可以吃的」，認為自己慘遭冤枉的保全堅持申請正式審判。

對此，物流公司所長則反駁表示，冰箱內的零食是透過公司法人卡或自費購買提供給物流員工食用，又稱貨運司機不會隨意打開冰箱，通常會徵求物流員工同意後才會取用。全州地院審理此案後，法官認為物流公司辦公區與貨運司機待命區是分開的，而冰箱位在「司機禁止進入」的辦公空間，認為保全理應清楚司機並非物流員工，並無提供零食的權限，審酌保全曾有竊盜、酒駕使用竊盜車的前科，最終認定保全「未經所有者許可擅自取用」構成竊盜，一審判其罰金5萬韓元。

貨運司機現身作證！認了「常說可以吃」幫伸冤

保全不服判決，進而提起上訴。貨運司機出庭作證時也表示，他曾在凌晨3時左右抵達物流中心，但當時還不是物流員工的上班時間，他也會自行去拿冰箱裡的點心食用：「保全人員原本要到早上4點才會開啟出貨中心通往辦公室的門，但為了讓我們不用在外面等待，他們會提前開門，我們就會以點心向保全表達感謝，甚至會主動說『拿去吃吧』。」

另外還有39名保全向調查機關提交書面說明，表示他們在夜間勤務時，也曾在貨運司機邀請下在辦公室吃過零食。二審法官審理此案時，認為司機、保全的大量證言具高度可信性，法官指出，保全白天不會進入物流辦公室，與物流員工幾乎沒有交流，主要往來對象都是貨運司機，因此更容易形成「點心可以吃」的誤解。

二審法院調查後，認定放置零食的冰箱位在辦公區的通道附近而不在辦公室深處，再加上通道並無「禁止進入」的標示，難認定為完全禁止接近區域。全州地院27日作出二審判決，撤銷原審5萬韓元的罰金判決，改判保全無罪。

為保全在二審爭取無罪的律師朴廷教（音譯）事後受訪時也表示：「他只是深夜肚子餓吃了巧克力派而被告到打官司，讓周遭的人都知道後也感到非常羞愧，過程中吃了不少苦」。朴廷教也感謝外界的關注，才讓案件獲得好結果。

另外，這起案件也讓韓國民眾憤憤不平，由於保全強調，案發後另一名保全同樣被監視器拍到拿冰箱裡的點心來吃，卻未遭報案，質疑此案是公司針對工會成員的「報復性提告」。對此，民主勞總全北本部長李敏京（音譯）也批評：「這是讓異常變正常的合理判決，公司顯然一直濫用法律打壓勞工與工會。」



回到原文

更多鏡報報導

渣男出軌小三「車內震動」遭捉姦 專業了！他淡定對正妻反蒐證

韓國反中情緒急速增加 日媒關注：別「我是台灣人」徽章變多

中國遊客變少「台灣旅客成新問題」？旅日9天見「沒品行為」傻眼：丟臉丟到國外