只因對到眼就遭砍！騎士死前狂揮手示意抓人 緊握手機「這畫面」惹鼻酸
台北車站、中山商圈19日發生隨機砍人事件，一名停等紅燈的37歲蕭姓騎士只因與兇嫌張文「對到眼」就遭砍頸部，血流不止最終倒地失去意識。對此，有網友指出騎士事發後疑似想打電話求助，手機最後畫面停在「Line介面」，疑似在和家人「做最後交代」，讓人鼻酸。
曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太拍下19日砍人案現場畫面，可見遭砍的白衣騎士停靠在路邊，一邊拿著手機想打電話，一邊揮著手示意警方到誠品樓上抓嫌犯，不料傷勢嚴重，血流不止最終倒地失去意識。
有網友在Dcard發文指出，騎士明明身處人來人往的路口，直到倒地前完全沒有人想上前幫忙止血，最後還是日本記者上前幫忙止血，而騎士的手機最後畫面停留在Line介面，疑似在跟家人做最後交代，更是讓人感到心碎。
貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「不知道怎麼壓，怕我越用越糟」、「不要怪別人沒有人性，而是大家都為了自保」、「沒有受過訓練，衝過去幫他止血 如果弄不好，台灣人會罵你討伐你，家屬會告你」、「頸部沒辦法止血吧」、「主要是擔心自己不會壓反而更嚴重」、「看到檢討警察鬆懈，真的無法接受」。
一名護理師則說，自己願意上前救援，不過「救人第一步驟是確認環境安全」，當下並不清楚兇嫌去向，若貿然上前可能也會遇到危險。
只能用日文大聲呼叫！前日本記者資深曝急救過程
木下黃太指出，事發當下他剛好走出誠品書店，發現周遭煙霧瀰漫，看見現場有人遭砍傷後，沒多想就立刻衝上前替對方止血，不過因為不會說中文，只能用日文大聲呼救，現場僅有一位名眾前來幫忙。
然而，由於手邊沒有急救工具，只能用手直接按住傷口止血，過程中也有路人丟襯衫當作止血布，不過騎士仍血流不止，最終失去意識。
木下黃太說，因手部有結痂脫落，傷口直接接觸到患者血液，確實存在感染愛滋病風險，目前已完成預防性投藥及相關檢查。
37歲行員逛街遭砍死！兆豐銀行：以因公殉職辦理撫卹
另一名在誠品南西店逛街的37歲男子也遭砍傷，最終不幸死亡，兆豐銀行證實，死者為大稻埕分行37歲王姓行員，事發後董事長董瑞斌與總經理黃永貞已親赴醫院關懷慰問，並指示全行動員，協助家屬處理治喪事宜，「同仁及其家屬遭逢此重大變故，是非常沉重的不幸事件」。
兆豐銀行指出，由於王姓行員是在下班返家途中遭遇不幸，將依規定以「因公殉職」辦理撫卹，從優照顧其家屬。
此外，兆豐銀行也啟動內部因應措施，暫緩22日舉辦的聖誕節慶祝活動，人資部門也提供提供心理諮詢資源，協助受事件影響的同仁度過難關。
據了解，王姓行員在兆豐銀行服務約6年，工作表現向來受到主管、同事肯定，如今突遇死劫也讓同事感到不捨。
更多鏡報報導
北捷隨機砍人時「為何路人不跑」？王婉諭嘆：這是台灣的幸運也是脆弱
「我週末想回台灣！」在日台人PTT發文喊救命 網友跨海救援最新進度曝光
參考資料？作家驚北捷恐攻地點「幾乎一樣」 漫畫內容曝
其他人也在看
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 30
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 1 天前 ・ 77
獨家／北捷隨機砍人男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 1 天前 ・ 103
北捷案發時「為何路人沒反應？」王婉諭曝背後真相：是台灣人的脆弱
北捷案釀4死11傷，針對網傳「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」之質疑，時代力量黨主席王婉諭發文指出，台灣社會長期的安全感導致民眾面對極端暴力時易出現「本能僵住」，這是幸運也是脆弱。她同時讚揚現場挺身而出的店員與日籍記者，呼籲政府建構兇手生命歷程以理解悲劇根源，並請大眾停止散播陰謀論，避免恐懼撕裂社會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 57
「張文我兄弟，12/25高雄車站做大的」嘴秋網友抓到了…5萬交保
北捷M7、中山站19日發生隨機攻擊案造成4死的悲劇後，當晚即有人在社群平台Threads上指出， 要在12月25日當天在高雄車站「做大事」，檢調不敢大意，隨即組成專案小組追查，20日拘提留言的陳姓男子到案，訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，諭知交5萬元交保候傳，但橋檢事後澄清，陳男身分為一名電機系男大生，僅轉貼並非原始PO文者。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 39
張文隨機砍人「台北101跨年停辦？」 董事長賈永婕回應了
捷運台北車站、中山周邊，19日出現持刀隨機殺人案，造成4人死亡（包括兇嫌張文在內）。事發於下班尖峰時期，加上擔心有模仿效應，網上出現台北101跨年是否停辦、不要去的討論，對此101董事長賈永婕作出回覆。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 192
張文揮第一刀！37歲保全上班途中遇襲 遭砍傷重不治、家屬抵達醫院相驗
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，任職保全業的37歲蕭姓騎士，當時正要騎車去上班，卻不幸遭攻擊頸脖受傷，他也是張文於中山站第一位攻擊的民眾，今（20日）上午，檢察官抵達馬偕醫院相驗，死者家屬也到場，氣氛十分哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
張文最後身影曝光！熟練打開頂樓大門 警冒險狂追
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲通緝犯張文疑似事先縝密規畫犯案，下午3時40分許，先到台北市林森北路159巷、119巷、長安東路75號，連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後5點23分步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，接著18時許轉往北捷中山站站外及誠品生活南西店持刀砍殺，整起事件共造成4死11傷。警方於誠品南西追上頂樓的畫面也在今天曝光，畫面可見張文持著刀具往上，熟練開門後，走到頂樓，而隨後7名員警也追上，保全等相關人士也陸續到場。民視 ・ 19 小時前 ・ 16
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
稱張文是他兄弟！網友恐嚇下個是高雄車站 卓榮泰怒：一定要讓他變成社會公懲對象
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷。不料，有網友發文稱，嫌犯是他的兄弟，會接下未完成的任務，下一個地點在高雄車站。對此，行政院長卓榮泰今（20）日憤怒表示，政府從昨天就開始透過各種警方系統在全力追查，希望找出這個IP、這個行為人，一定要讓該人變成社會要公懲的對象。他說，「我們非常痛恨這樣的行為」，這個對社會完全是負面、敗害，一定全力追查出來。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 有一名網友發文指稱，張文是他的兄弟，他們是一個組織，其未完成的任務，他會繼續接下去。他說，下一個地點在高雄車站，敬請期待，社會病態交給他們重整。他更嗆，「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」。 卓榮泰今上午赴醫院探視傷患，並受訪指出，謝謝大家從昨天到現在持續的關心。他一早來到三軍總醫院，謝謝院長、副院長、主任、所有的醫療團隊，從昨天到現在，細心照新頭殼 ・ 1 天前 ・ 174
多家日媒報導張文恐攻案 蔣萬安：別再流傳不實訊息
19日下午近傍晚時分，台北車站一帶發生恐怖攻擊案，涉及妨害兵役的男子張文，持刀砍傷多位路人，最後墜樓身亡。除了在台灣引發關注，事件也獲《每日新聞》等日本媒體報導，在細節未清楚時，部分日本人對張文的身分議論紛紛，如今事件逐步清晰，不少人感嘆「實在令人痛心」、「願逝者安息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 263
奈良美智也在中山殺人現場！ 親睹警方封路蒐證
台北市北車及中山商圈，昨（19日）發生無差別攻擊事件，民眾人心惶惶，日本知名藝術家奈良美智稍早透露，自己昨晚人就在案發現場附近，還目睹警方蒐證。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 43
日本前記者中山站衝第一線救人 徒手止血陷染愛滋風險
曾任日本電視台社會線記者的作家木下黃太19日在台北捷運中山站外目睹張文（27歲）持刀砍人，當下立即投入救援行動，只是事後傳出其中一名受害者為HIV感染者，木下黃太因救援過程中手部結痂脫落，傷口直接接觸患者血液，引發血液暴露風險疑慮。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 1 天前 ・ 78
台人危機意識太低？以為北捷砍人案是快閃活動 網直呼：你才是正常的
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台北捷運、中山商圈昨（19）的隨機砍人案，造成4人死亡，現場畫面怵目驚心。事件發酵後，不少網友發文直指現場許多名眾...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機
台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15