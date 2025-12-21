只因對到眼就遭砍！騎士死前狂揮手示意抓人 緊握手機「這畫面」惹鼻酸

騎士死前緊握手機「這畫面」惹鼻酸。圖／翻攝自YouTube

台北車站、中山商圈19日發生隨機砍人事件，一名停等紅燈的37歲蕭姓騎士只因與兇嫌張文「對到眼」就遭砍頸部，血流不止最終倒地失去意識。對此，有網友指出騎士事發後疑似想打電話求助，手機最後畫面停在「Line介面」，疑似在和家人「做最後交代」，讓人鼻酸。

曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太拍下19日砍人案現場畫面，可見遭砍的白衣騎士停靠在路邊，一邊拿著手機想打電話，一邊揮著手示意警方到誠品樓上抓嫌犯，不料傷勢嚴重，血流不止最終倒地失去意識。

有網友在Dcard發文指出，騎士明明身處人來人往的路口，直到倒地前完全沒有人想上前幫忙止血，最後還是日本記者上前幫忙止血，而騎士的手機最後畫面停留在Line介面，疑似在跟家人做最後交代，更是讓人感到心碎。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「不知道怎麼壓，怕我越用越糟」、「不要怪別人沒有人性，而是大家都為了自保」、「沒有受過訓練，衝過去幫他止血 如果弄不好，台灣人會罵你討伐你，家屬會告你」、「頸部沒辦法止血吧」、「主要是擔心自己不會壓反而更嚴重」、「看到檢討警察鬆懈，真的無法接受」。

一名護理師則說，自己願意上前救援，不過「救人第一步驟是確認環境安全」，當下並不清楚兇嫌去向，若貿然上前可能也會遇到危險。

只能用日文大聲呼叫！前日本記者資深曝急救過程

木下黃太指出，事發當下他剛好走出誠品書店，發現周遭煙霧瀰漫，看見現場有人遭砍傷後，沒多想就立刻衝上前替對方止血，不過因為不會說中文，只能用日文大聲呼救，現場僅有一位名眾前來幫忙。

然而，由於手邊沒有急救工具，只能用手直接按住傷口止血，過程中也有路人丟襯衫當作止血布，不過騎士仍血流不止，最終失去意識。

木下黃太說，因手部有結痂脫落，傷口直接接觸到患者血液，確實存在感染愛滋病風險，目前已完成預防性投藥及相關檢查。

37歲行員逛街遭砍死！兆豐銀行：以因公殉職辦理撫卹

另一名在誠品南西店逛街的37歲男子也遭砍傷，最終不幸死亡，兆豐銀行證實，死者為大稻埕分行37歲王姓行員，事發後董事長董瑞斌與總經理黃永貞已親赴醫院關懷慰問，並指示全行動員，協助家屬處理治喪事宜，「同仁及其家屬遭逢此重大變故，是非常沉重的不幸事件」。

兆豐銀行指出，由於王姓行員是在下班返家途中遭遇不幸，將依規定以「因公殉職」辦理撫卹，從優照顧其家屬。

此外，兆豐銀行也啟動內部因應措施，暫緩22日舉辦的聖誕節慶祝活動，人資部門也提供提供心理諮詢資源，協助受事件影響的同仁度過難關。

據了解，王姓行員在兆豐銀行服務約6年，工作表現向來受到主管、同事肯定，如今突遇死劫也讓同事感到不捨。



