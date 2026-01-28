只因懷疑妻外遇…新北男「拿棍棒狂打+潑汽油點火」燒到毀容！不滿被判5年還上訴

一名男子只因懷疑妻子出軌就對其施暴，甚至潑汽油點火。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

新北市一名男子只是因為懷疑妻子外遇，竟在深夜夫妻爭吵時情緒失控，先是持木棍毆打妻子，再潑灑汽油點火，造成妻子全身約25％體表二至三度燒傷，皮膚排汗功能永久受損。一審法院審理後，認定妻子已屬重大不治或難治傷害，判處男子5年2個月有期徒刑，怎料男子竟不服判決、上訴要求減刑；案經高等法院審理後駁回並維持原判，全案定讞。

根據判決書，新北市一名鄭姓男子因懷疑余姓妻子外遇，夫妻倆2024年5月22日晚間11時許在住處前方倉庫發生激烈爭吵。不料，情緒失控的鄭男竟持木棍毆打余女的臀部、腿部，造成妻子全身多處瘀傷，隨後甚至拿起汽油潑灑在余女身上再點火，最後又將裝在寶特瓶內的汽油繼續潑灑在余女上身，再以打火機點燃上衣，火勢瞬間延燒至余女全身。

鄭男才在余女全身著火後，才從住處前方魚池舀水撲滅火勢，隨後搭乘計程車將其送醫急救。醫院診斷，余女頭部、臉部、頸部、腹部及四肢都受有二至三度燒傷，燒傷面積約占全身體表25％，並多次為余女進行灼傷清創、清創植皮及整形重建手術。余女出院後雖傷口已慢慢癒合，但疤痕狀態仍不穩定，而且將長期遺留疤痕，還會有皮膚排汗功能受損問題、影響關節活動度，屬於「重大不治或難治之傷害」。

基隆地院一審認定，鄭男犯《刑法》第278條第1項重傷害罪，考量其犯後坦承犯行、與余女成立調解、全額賠償及完成離婚登記，同時斟酌鄭男過去多次家暴通報紀錄、犯案手段殘暴，最終判其有期徒刑5年2月。怎料鄭男不服上訴，主張余女目前已部分恢復生活功能，是否仍符合重傷害程度仍有疑義，因此請求減刑。

對此，二審法院調查後，函詢林口長庚醫院後確認，余女雖可執行多數日常生活動作，但疤痕仍會疼痛、搔癢，且余女全身約25％體表排汗功能永久受損。另外，余女也在庭上表示，目前雖能慢慢自行處理生活，但關節活動還是覺得有些卡滯，受傷部位更是全然無法排汗。

合議庭認為，余女傷勢雖有部分復原，但仍屬重大且難以治癒的重傷害程度，原審認定並無不當；同時認為鄭男只是因為懷疑余女外遇，就對其以木棍毆打、潑汽油點火，罔顧妻子生命與身體安全，犯行難認足以引起一般同情。高院最終認定原審量刑已屬妥適，判決駁回上訴，全案維持有期徒刑5年2月定讞。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



