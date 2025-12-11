只因提了柯文哲案與軍購疑點？蘇一峰臉書帳號三度被封

名醫蘇一峰繼11月中旬因批評台灣總統賴清德的言論而遭臉書帳號封鎖後，今（11）日，他在臉書上發文質疑柯文哲法庭直播受限及裝修公司得標軍購案的合理性，結果帳號再度被鎖兩小時，這已經是他的臉書帳號一個月內第三次被封鎖。雖然解封後帳號恢復使用，但他發現觸及率已明顯下降，按讚數僅剩原本的三成。

名醫蘇一峰繼11月中旬因批評台灣總統賴清德的言論而遭臉書帳號封鎖後，今日帳號再度被鎖兩小時。（圖/翻攝自蘇一峰臉書）

蘇一峰在臉書提到，他對柯文哲案的直播限制提出質疑，並批評國防部以5.9億元新台幣採購RDX炸藥的案子，得標公司竟是一家從事室內裝修的企業。他直言：「這家公司有什麼通天本領？」然而，這些發言卻讓他的帳號再次遭到臉書短暫封鎖。

這已是蘇一峰帳號在短短不到一個月內第三次被封鎖。11月17日，因批評賴清德「台灣人有錢有閒看演唱會」的言論，蘇一峰的帳號也曾遭到停權。蘇一峰曾向《中天新聞網》透露，他的臉書帳號在11月17日晚8點突然被停權，平台僅回覆「你的帳號已停用！如需更多資訊，請瀏覽使用說明」的制式訊息，完全沒有說明停權的具體原因。

