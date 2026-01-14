只因攝影一句「別擋鏡頭」鄭麗文幕僚動手開揍！鍾佳濱：有逾越就該檢討

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

針對國民黨主席鄭麗文幕僚林益諄涉嫌動手攻擊媒體記者一事，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(1/14)表示，不清楚細節，但媒體自由需要民主國家共同維持，政黨也要共同維護新聞自由跟報導的權益，若政黨內部有逾越，也要內部檢討，至於國民黨如何處理，就尊重鄭麗文決定。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

國民黨文傳會副主委、基隆市前議長宋瑋莉之子林益諄傳出在去年11/30國民黨高雄黨慶當日，因拍攝畫面時擋到現場電視台攝影記者，遭對方喊話「別擋鏡頭」，口角後林動手架對方拐子，雙方進一步扭打，事後驚動立法院長韓國瑜辦公室，並狀告黨中央。

事後傳出，林益諄在被告誡後說：「我就叫人處理了，為何說我沒處理」，但之後林仍遭火速開除，改由資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委。

鍾佳濱表示，對於此事細節不太了解，但媒體自由及新聞報導，需要民主國家、政黨共同維護，若政黨內部有逾越，也要內部檢討，至於國民黨要如何處理，就尊重鄭麗文的決定。

鍾佳濱說，也要提醒鄭麗文，若急著見中共國家主席習近平，還是要注意，台灣在亞洲國家中的新聞自由度非常高，若鄭去會見習近平，是否能讓台灣媒體公開透明報導，這是需要關注，且媒體的人身安全同樣重要。

