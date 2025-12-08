只因父親拒買手機 印度20歲工人跳井身亡

20歲外地工人魯斯坦．謝赫（Rustam Sheikh）只因不滿父親拒絕替他購買高價手機，便跳入深達140英尺的深井。（示意圖／Pexels）





印度古吉拉特邦布吉（Bhuj）附近日前發生一起憾事，一名來自賈坎德邦（Jharkhand）的20歲工人魯斯坦．謝赫（Rustam Sheikh），只因不滿父親拒絕替他購買高價手機，便跳入深達140英尺的深井，經長達9小時搶救仍宣告不治。

根據《India Today》報導，警方指出，上週五傍晚，魯斯坦在庫克馬地區的工地工作期間，突然跳入井口僅約一英尺寬的深井。家屬透露，魯斯坦因要求分期購買昂貴手機，結果遭父親拒絕，雙方發生口角，疑似一時情緒失控才做出極端選擇。

當地警方於下午6時38分接獲通報並前往救援，由於井道狹窄，魯斯坦受困深處，行動受限。消防隊及軍方人員隨即趕抵現場展開救援，並以管線持續輸送氧氣，同時利用攝影機監看井內狀況。

救援行動持續近9小時，期間動員15名消防隊員、鑽井技術人員及陸軍協助。由於多次嘗試皆難以將人拉出，救援隊最終採用當地常用方式，以金屬鉤子綁繩並透過滑輪放入井底，勾住魯斯坦衣物後將其緩慢拉升。

魯斯坦於凌晨3時左右被救出，立即由救護車送往醫院，但院方到院後宣告死亡。警方表示，國家災害反應部隊（NDRF）也參與相關作業；初步調查顯示，魯斯坦疑因情緒低落跳井，詳細情況仍在釐清中。

