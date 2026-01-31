只因男友想分手？台中媽餵藥毒死「3歲、8歲童」關鍵電話曝光

2026年1月31日，台中市驚傳一對分別8歲、3歲小兄弟雙亡命案，照片是媽媽遭強制送醫。民眾提供



台中市西區向上路旁一棟大樓，31日發生家庭悲劇，31歲陳姓媽媽被懷疑餵食2名年幼兒子不明藥物，導致8歲、3歲小兄弟雙亡，陳女獲救。據悉，陳女在下毒手前，曾撥打電話向友人吐露與男友爭執、雙方鬧分手等，自己要帶走兩個小孩等負面想法。友人越聽越不對，趕抵陳女住處，發現兩名男童已沒有呼吸心跳，送醫仍不治。

調查發現，陳女目前沒有工作，與男友租屋西區一處大樓，陳女的8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生。陳女近期和男友鬧分手，情緒不穩定。

事發前，陳女曾經撥打電話向友人吐露心情，也表達帶走兩個小孩的負面想法。友人直覺不對，趕抵陳女西區租屋處，發現兩個小孩沒有生命跡象，陳女則情緒十分激動，趕緊撥打119求救，仍救不回兩名男童。

台中市政府社會局表示，接獲通報後，即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

