只因缺錢！總統府「天下第一營」憲兵遭滲透 主謀賴重宇判7年定讞

憲兵211營時任中士賴重宇淪共諜，須入獄7年。資料照。廖瑞祥攝



中國情治單位透過民間借貸方式滲透有「天下第一營」封號的總統府憲兵211營，憲兵賴重宇、黎育爾及林裕凱及基隆資通電軍士官陳文豪因缺錢被吸收為共諜，洩漏總統府機密資料給中國情工人員，4人僅拿到184萬元就被逮。最高法院依《國家安全法》等罪嫌判主謀賴7年、黎6年7月、陳6年5月定讞；而林裕凱則因撤回上訴，已提前入獄執行5年10月刑期。

台北地檢署查出，經營地下錢莊的黃姓男子疑遭中國情工人員吸收，他在網路狂PO借款訊息，刻意接近具有軍職身分的網友。鎮守總統府的憲兵211營憲兵賴重宇，2021年間因缺錢在網路上認識黃男，黃男察覺賴重宇在總統府服役，刻意優惠利息借貸給他，賴男越借越多回不了頭，黃男就慫恿他洩漏機密資料做為還款條件。

廣告 廣告

賴重宇、黎育爾、林裕凱以及陳文豪因缺錢淪為共諜，最終全部得入獄。資料照。呂志明攝

賴重宇在2022年10月底前，以手機翻拍總統府機密資料轉傳給中共情工人員，等他調離原單位後，竟引薦同袍黎育爾一起賺，黎退伍前再引薦林裕凱接手。不僅於此，賴重宇還加碼當白手套，幫黃男在網路上PO借錢訊息，輾轉吸收在基隆資通電軍當兵的陳文豪，陳男從2022年4月間，開始用手機翻拍機密資料後轉傳給賴重宇，賴男再轉交黃男或中共。

前年3、4月間，陳文豪在退伍前，還用「化名」問其他同袍有無意願洩密換酬勞，並將潛在吸收名單交給賴重宇，賴再轉給黃男或中共情工人員，但名單上的現役軍官均拒絕洩密。

由於賴男等人行徑囂張，同袍大義滅親向國防部檢舉，檢調接手調查後，北檢去年依《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪名起訴賴重宇等4人，認定賴重宇收賄46萬、陳文豪45萬元、黎育爾66萬4100元、林裕凱26萬5900元，首謀黃姓男子則潛逃出境遭通緝。

一審重判賴重宇判7年、褫奪公權6年；黎育爾6年8月、褫奪公權6年；林裕凱5年10月、褫奪公權5年；陳文豪6年5月、褫奪公權6年，三人上訴二審後，僅黎育爾改判6年7月，其他人均駁回上訴。

據了解，原本4人均上訴三審，但林裕凱在上訴期間主動撤回，已先入獄服刑。最高法院審酌原審認事用法並無違誤，駁回賴重宇3人上訴，全案定讞，3人均得入獄。

更多太報報導

前金檢局長洩密判4年5月戴「電子手環」！醫院排檢聲請「暫解禁」法院不准

林姿妙女兒涉圖利！律師嗆廉政官不正訊問 檢察官掀筆錄：林羿伶說「這句」是在喬

林姿妙涉貪二審出庭「照稿念」還跳針！ 檢察官洗臉：你偵查中可不是這麼講