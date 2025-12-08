只因被匯100元！生技公司突遭列警示帳戶險倒閉
台中市議員林祈烽8日在議會揭露，1名民眾憑53張各匯入100元的匯款單至派出所報案被詐騙，警方火速將該53個帳戶全部凍結，造成1家生技公司被列為警示帳戶，不但客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出，連外匯與支票差點跳票，公司信用面臨全面崩盤。台中警方指出，經確認5個帳戶（含生技公司）無涉案後，已解除警示並恢復正常交易功能。
議員林祈烽今揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件，直言該生技公司接獲銀行通知後，第一時間趕往分局偵查隊說明，卻得到「詐騙案件太多，可能要等半年才能解管」回應，嚇得該生技公司在上、下游廠商之間疲於奔走，緊急向議員求援，質疑台中市警示帳戶的標準到底出了什麼問題？讓1家生技公司差點因100元而倒閉。
林祈烽詢問警察局長吳敬田，目前53個帳戶中有多少仍遭凍結？多少已解列？今年以來有多少民眾或企業遭無辜凍結？平均解列時間又是多少？警方不能只顧「凍得快」，卻錯殺無辜造成更重大的經濟損失，要求市長盧秀燕與警察局立即檢討相關作業程序與凍結標準，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。
第四警分局指出，11月29日接獲民眾報案指其在「抖音」平台看到股票投資廣告，並依對方邀請加入 LINE 投資群組，詐騙集團要求繳交入會費，並提供 53 筆不明銀行帳戶，要求分批匯款，報案人依指示共將5300 元匯入各帳戶後，對方即失聯，受害人趕緊報警。
警方表示，經查所涉及53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，警方依「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定，向金融機構通報並將相關帳戶列為警示帳戶，進行款項圈存（凍結），防止詐騙款項再被轉移。依目前資料，已有5個帳號確認無涉案，已解除警示恢復正常交易功能，其中該生技公司12月3日已解除警示。
至於其餘48個帳戶，將依「涉詐帳戶全國總歸戶規定」，函送各帳戶開戶人戶籍地所轄分局，持續追查並偵辦。
