只因評中菜不夠狠就變中共黨員？《黑白大廚2》安成宰被網路獵巫

記者林宜君／台北報導

Netflix於2024年推出的料理競賽實境節目《黑白大廚》，第一季播出後成功引發討論，2024年12月上線的第二季同樣獲得高度關注。然而，節目熱度正高之際，評審之一的主廚安成宰卻無端捲入爭議。近日南韓部分網路論壇出現貼文，影射安成宰是中國共產黨黨員，相關說法迅速在網路流傳，引發輿論譁然。部分網友甚至以他在節目中對中式料理的評分較為寬鬆、說話語調「像中文」，以及姓名漢字常見於華人圈等理由進行臆測，內容缺乏任何實質證據。

更誇張的是，還有人將安成宰經營的高級餐廳「MOSU」名稱牽強解讀，聲稱其發音與中國歷史人物有關。（圖／翻攝自安成宰IG）

更誇張的是，還有人將安成宰經營的高級餐廳「MOSU」名稱牽強解讀，聲稱其發音與中國歷史人物有關，進一步質疑其政治立場，相關言論被外界批評為過度聯想、惡意抹黑。對此，《黑白大廚》製作公司STUDIO SLAM正式發聲澄清，強調相關指控「全屬充滿惡意的不實訊息」。製作單位表示，這類謠言不僅嚴重損害長期專注於料理專業的廚師名聲，也對以一般人身分參與節目的嘉賓造成難以抹滅的心理傷害。

安成宰在《黑白大廚》中以理性、專業的評審風格受到觀眾肯定，節目播出後也帶動多家參賽餐廳與主廚的能見度。（圖／翻攝自安成宰IG）

STUDIO SLAM進一步指出，製作團隊已開始蒐集證據，包含針對特定廚師的人身攻擊貼文與社群私訊，若確認涉及惡意造謠或人格污衊，將不予寬貸，並採取強而有力的法律行動。事實上，安成宰在《黑白大廚》中以理性、專業的評審風格受到觀眾肯定，節目播出後也帶動多家參賽餐廳與主廚的能見度。此次風波也讓外界再次關注，網路謠言在娛樂產業中對個人聲譽可能造成的實質傷害。目前安成宰本人並未針對相關傳聞公開回應，事件後續仍有待觀察。

