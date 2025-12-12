只因認為財產分配不公平 新店縱火男竟想製造爆裂物

涉嫌縱火的陳長鴻被警方移送北檢偵辦。資料照。呂志明攝



63歲男子陳長鴻因為不滿父親往生後財產分配不公平，竟購買瓦斯罐、汽由、鋼珠、硫磺等物，原本想要製作爆裂物炸毀老家，可能化學沒學好，爆裂物沒製成，在老家小巷中引燃自己的轎車縱火，而這場大火造成自已弟弟及老家附近鄰居多人受傷，還有3人住進加護病房，最後有8人提出告訴，台北地檢署調查後認為陳男涉犯《刑法》公共危險、殺人未遂等罪，依法提起公訴。

今年8月25日凌晨，1輛停放在新北市新店區行政街巷弄內的轎車突然起火，火勢波及一旁2輛汽車、1輛機車，至少有20多名住戶受困，警消緊急疏散後，有8名住戶因嗆傷緊急送醫，所幸治療後均無生命危險。消防人員獲報前往現場滅火後，發現地上有10多瓶瓦斯罐，一堆鋼珠，研判是人為縱火，最後鎖定是63歲男子陳長鴻所為，陳男在38年前也曾經因失火燒毀建物被判刑確定，因此將他逮捕到案送辦，台北地檢署則將他收押禁見。

今年8月25日凌晨新店發生人為縱火案，嫌犯是63歲的陳男。資料照。翻攝自爆料公社

檢警查出，陳男父親過世後，留下了不少財產，陳男認為在財產分配上對他不公平，但在分配上對他很不公平，想要教訓母親、哥哥、弟弟，就買了10組瓦斯罐、5包鋼珠、10公升95無鉛汽油、硫磺、石墨、研磨棒、漏斗、4個後背包，想要製做一組爆裂物，帶到老家引爆。

所幸陳長鴻學藝不精、化學也沒有學好，爆裂物一直做不出來，陳男最後將瓦斯罐、鋼珠、汽油放到車上，將車開到老家附近的小巷裡引燃，最後鋼珠並未如他預期的在引燃汽油後向外射出，但火勢卻一發不可收拾，造成附近多名住戶送傷送醫，還有3人情況危及被送進加護病房。

對此，陳長鴻坦承犯行，供稱他不滿為何母親、弟弟分的遺產比較多，他一直忍他們很久了，才會想要給他們一個教訓，最後還說對於這些無辜受到波及的街坊鄰居，他願意賠償，但當檢察官問他「你有錢可以賠嗎？」，他秒回「沒有」。

檢察官最後認為陳男涉犯《刑法》公共危險、殺人未遂等罪，依法提起公訴。

