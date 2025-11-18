只因變天心情差…退休男拿鐵鎚菜刀斷妻頭頸 「我殺了我老婆」穿血衣冷靜投案

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

桃園市中壢區發生一起家庭命案，一名李姓男子昨（17）日主動到派出所投案，李男向值班警員表示「我殺了我老婆」。中壢分局獲報後隨即趕到案發現場，發現被害人已在客廳死亡，警方將李男依《殺人罪》移送法辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

警方表示，犯案者為64歲李姓男子，家住桃園市中壢區內壢地區。案發當日上午約8時左右，李男先是以雙手掐住坐在客廳的妻子頸部，再以鐵鎚重敲頭部，隨後又以菜刀砍了妻子頸部數刀，導致妻子當場喪命。作案後，李男穿著沾血的衣褲騎車前往距住處不到一公里的內壢派出所向值班人員表示「我殺了我老婆」，並配合警方被上銬帶回。到達現場的員警在其公寓內發現女性遺體，立即封鎖現場調查蒐證。

據《自由時報》報導，李男為電子工廠退休人員，原籍緬甸，上月剛辦理退休；被害妻子56歲，為家庭主婦，兩人與一名女兒同住。女兒得知父親涉案後情緒崩潰，面對「爸爸殺了媽媽」一事一時難以承受。李男在警詢時供稱，案發當日清晨起床時看到天氣變天，心情異常不佳，看見妻子坐在客廳沙發突然感到十分火大，因而動手行凶。

據警方調查，李男無家庭暴力通報紀錄，也無吸毒等犯罪前科或是精神疾病就醫相關紀錄，另外也沒有財務問題。李男女兒也表示，父母近期相處狀況正常並無異狀，他們的鄰居也很訝異，認為這對夫妻平日互動沒有異樣，對突如其來的悲劇感到震驚。

桃園地檢署接獲通報後指派檢察官及法醫前往相驗，檢方認為被告涉《刑法》殺人罪嫌，罪嫌最大，且有滅證、逃亡之虞，於昨晚向桃園地方法院聲請羈押，今日桃園地方法院裁押。檢警將進一步釐清李男行凶動機與事發前後事證。

