只因非千萬信託受益人！三重男狠砍姊妹釀1死被羈押

新北市三重60歲陳姓男子，因不滿家產沒有自己名字，憤而持刀砍殺美國回來的胞姊，不幸傷重不治，胞妹也遭砍傷送醫，這起手足爭家產引發殺機的命案，警方將陳男移送法辦後，陳男一度坦承後悔犯案，今（8）日新北地院裁定陳男羈押禁見。

三重陳姓男子不滿自己不在千萬信託受益人名單中，憤而持刀砍死親姊，雖坦承後悔犯案，今日遭法院羈押。（圖／警方提供）

這起因為家產引發的人倫悲劇，根據了解，陳男與父親，原在該處經營電子機械代工廠，約10多年前與建商協議原地重建，將鐵皮工廠改建成社區大樓，陳家分得23樓兩戶房屋及補償金，一戶由陳男繼承，另一戶則由嫁到美國的姊姊與未婚妹妹共同持有，父母則由陳男與妹妹輪流照顧。

陳男和妻子、高齡90歲母親同住，住在隔壁的妹妹有空會來探望照顧，案發前一天，陳男從母親口中得知有她與姊妹倆3人，共同信託1000萬現金，受益人名單中卻獨漏他本人，如今才得知的陳男認為不受尊重且忿忿不平，憤而前往找剛回國的姊姊質問。6日下午2時許，陳男帶著陳母及妻子衝到隔壁找姊妹理論，與姊妹倆人爭執了10多分鐘，過程中發生激烈口角。

陳男返家拿菜刀後，再度前往姊妹倆家中，雖然陳妻見狀追過去勸阻，但陳男仍揮刀劃傷妹妹的右大腿及雙掌，同時也誤傷妻子的左手掌，最後更刺進親姊的左胸，導致親姊送醫搶救無效不治身亡，妹妹則逃到社區1樓會議室躲起來，妹妹與陳妻送醫救治後則無生命危險。

警方獲報後到場立即將行兇的陳男逮捕，陳男坦承因一時衝動而犯案，感到非常懊悔。昨（7）日警詢後，陳男被警方依殺人及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北地檢署檢察官訊問後，以陳涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大且所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。今日新北地院召開羈押庭審理後，法官以被告涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有羈押之原因與必要性，諭知羈押，並禁止接見通信。

