只因一句話「還要等你多久」殺人 基隆男二審仍被判無期徒刑

基隆市男子林家宏在進行毒品交易時，不滿死者李姓男子出言「還要等你多久？」竟以折疊刀2刀刺死李男。一審基隆地方法院國民法官判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。二審高等法院駁回上訴，維持無期徒刑。仍可上訴。

林男被控於2024年6月20日，和妻子搭乘友人的車輛到基隆市暖暖區一處民宅買毒品。死者李姓男子領林男上樓，但因林男遇到高姓友人，2人聊起天來。李男因此有些不耐煩，開口「要上樓了嗎？還要等你多久？」林男大怒，拿出放在口袋裡的折疊刀，朝李男腹部、胸口猛刺。行兇後，林男隨即丟下刀子逃逸，李男則在送醫後，仍傷重不治。

基隆地檢署偵辦後，依殺人罪起訴林男。基隆地方法院國民法官庭考量林男和家屬和解破局，僅因對李男的態度不滿就動手殺人，犯後態度不佳，判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審高等法院審理期間，雙方仍和解不成，駁回上訴，維持無期徒刑刑度。全案仍可上訴。

