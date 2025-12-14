只因「對到眼」！醉漢持美工刀闖國小追高中生 遭收押

屏東市校園外驚傳隨機持刀恐嚇事件，一名醉漢持美工刀尾隨追逐兩名高中生。（翻攝畫面）

屏東市仁愛國小附近13日發生驚悚事件。一名45歲曾姓男子酒後騎腳踏車行經校外，僅因認為路旁兩名高中生「一直在瞪他」，竟持美工刀尾隨追逐。兩名學生驚恐逃入正在舉辦校慶的仁愛國小求救，校護機警將兩人及6名學童安置於保健室並鎖門，警方事後逮到人，檢方聲押曾男獲准。

回顧事發經過，邱姓高中生與女同學當時在校外等候友人，曾姓男子（45歲）騎單車經過時，誤認兩人「瞪他」而心生不滿，竟失控持美工刀追逐。兩名學生驚慌逃入正舉辦校慶的仁愛國小，女學生奔往二樓，男學生則邊跑邊報警，最終兩人匯合躲入保健室。校護見狀臨危不亂，迅速將兩人及當時在走廊的6名學童一併帶入室內保護。曾男闖入校園穿堂徘徊尋人未果，隨後自行離去。

警方指出，曾男居無定所且有竊盜、公共危險前科。警方在校外道路發現其蹤影後迅速壓制逮捕。全案訊後依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送，屏東地檢署聲押獲准。由於案發地點鄰近屏東公園與百貨商圈，正值聖誕活動人潮眾多，警方強調將加強周邊巡邏，以維護校園與公眾安全。





