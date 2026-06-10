只因1張社群照！23歲惡女逼「全裸跨坐欄杆」拍片 17歲高中女墜河慘死...共犯全說了
日本北海道旭川市於2年前發生一起駭人聽聞的霸凌致死案。23歲的無業女子內田梨瑚，因不滿一名17歲女高中生未經其許可，將含有內田梨瑚影像的照片公開上傳至社群，竟夥同另一名女子將該名女高中生監禁並殘忍施暴。受害者隨後被帶往當地大橋，在被迫全裸拍片、恐嚇後墜河溺斃。全案經地方法院密集審理，檢方認定內田梨瑚手段極其惡劣且毫無悔意，正式向法院求處有期徒刑27年，最終判決結果預計將於本月22日出爐。
日本旭川少女墜河案真相為何？
根據日媒報導，2024年4月18日晚間至隔日凌晨期間，內田梨瑚因極度不滿受害女學生的社群發文，夥同另一名女共犯在車內對受害者長時間毆打並監禁。
隨後，內田梨瑚等人將受害女學生載往旭川市知名地標「神居大橋」。在寒冷之下，內田梨瑚強迫女學生脫光全身衣物，並用手機錄下其屈辱的影片。不僅如此，內田梨瑚更逼迫全裸的女學生跨坐到危險的橋梁欄杆上，並在現場不斷對其大聲叫囂咆哮「掉下去吧」「去死吧」等極端言語，導致精神崩潰的女學生最終翻越欄杆，墜入湍急的河水中不幸溺斃身亡。
女學生全裸墜河亡案共犯女在法庭說了什麼？
在法庭審理過程中，兩名嫌犯的供詞出現了矛盾。內田梨瑚僅承認涉犯非法監禁罪，但堅決否認殺人、猥褻致死等罪名。內田梨瑚辯稱，自己當時將女學生留在橋上後便先行離開，並未親自動手。
然而當時同行的共犯女子卻在法庭上公開指控，指稱目擊了內田梨瑚親手將受害女高生推落河中的關鍵過程。
針對被告的辯解，檢方提出嚴正反駁。檢方強調，即便排除直接推落之行為，內田梨瑚與共犯一連串涉及長時間監禁、殘酷施暴以及精神恐嚇等行為，在因果關係上已直接造成受害者墜橋死亡的結果，顯然具備殺人故意與共謀犯罪事實，足以構成殺人罪。而辯方律師則主張內田梨瑚並無預謀殺人意圖，不應承擔全部死因責任。
不爽社群照片被公開就殺人？
面對恐面臨的長期監禁，原本態度強硬的內田梨瑚在審判後期於法庭上落淚道歉。內田梨瑚哭著表示，對於自己傷害受害者並徹底奪走對方未來人生的惡行感到十分後悔，宣稱今後將會持續面對自身的罪責，進行反省、道歉與贖罪。
不過，內田梨瑚依舊重申自己絕無殺死對方的意圖，也再次強調並未將受害者從橋上推落，希望法官能重新判定是否構成殺人罪。
對於內田梨瑚的眼淚，受害女學生的爸爸在出庭時表現出無法抹滅的錐心之痛。爸爸沉痛地向法官表示，全家人至今仍日夜承受著失去摯愛女兒的巨大悲傷，懇請法院能夠作出符合逝去女兒期望的公正判決。
內田梨瑚最新判決結果何時出爐？
鑑於內田梨瑚對未成年人施加的暴行極其殘忍，且其犯罪動機僅因不滿網路社群照片，檢方最終向法院具體求處高達27年的有期徒刑。這場震驚全日本的「旭川神居大橋少女墜河命案」是否會依殺人罪重判，將於22日正式宣判結果。
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