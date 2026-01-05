只堅持了2天！羅智強爆：林宜瑾的《兩國條例》撤案了

民進黨立委林宜瑾3日拋出震撼彈，表態要提案將《兩岸人民關係條例》法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，引發軒然大波。不過，國民黨立委羅智強今天（5日）表示，林宜瑾的《兩國條例》撤案了。

林宜瑾。（圖／翻攝林宜瑾臉書）

林宜瑾3日表示面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，自己深深感受到，身為民進黨立委有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。也因此在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓他們對中國大陸軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們連署對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）的修法提案。

廣告 廣告

林宜瑾更指出，自己除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

羅智強。（圖／中天新聞）

不過，羅智強今天在臉書發文表示，「賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了！」媒體人黃揚明也說，「悲報！一邊一國只堅持了2天。」

延伸閱讀

綠委提案修兩岸條例 蕭旭岑曝賴清德目的：搞戒嚴、停2028大選

《兩岸條例》要改稱一台一中？陸國台辦：踩紅線按《反分裂國家法》處理

林宜瑾提案修兩岸條例 陸委會：相關修正得有社會共識