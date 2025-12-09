只封小紅書惹議 劉世芳：近日會邀臉書等平台法律代理人會商防詐
中國社群平台「小紅書」因不理會我國政府要求配合打詐，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元日前宣布依法停止解析、限制接取，引發在野黨群起質疑，惟《風傳媒》披露，警方年初一度有意封鎖臉書，但臉書高層急忙說明、親自來台灣溝通，而LINE日韓高層日前也親赴台灣，連TikTok態度也和小紅書截然不同。內政部長劉世芳今（9）日進一步透露，這2天將邀四大平台業者檢討詐騙案。
小紅書4日下午起若使用中華民國境內伺服器連線已無法正常使用，《風傳媒》昨日披露，警方早自去年就有意處理小紅書的涉詐問題，但無論從各種正式或非正式管道，小紅書都不回應，如今發函過了50天仍已讀不回；相對地，臉書今年初也差點被依法封鎖，但臉書高層急忙說明、親自來台灣溝通，而曾在5月被馬士元點名「善盡社會責任配合政府打詐」的LINE，其公司的日韓高層近日也親赴台灣與馬士元等人會面，就連同樣有中資背景的TikTok，態度也和小紅書截然不同。
不過，政府封鎖小紅書一事仍引發在野黨質疑。劉世芳今日受訪時重申，處理小紅書是依照《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，祭出暫時維持一年的停止解析、限制接取，而外界關注政府有無處理臉書、LINE等平台，其實這2天行政院打詐指揮中心，就會邀請四大平台業者的法律代理人，到辦公室檢討外界反映的詐騙案件，可見只要有落地、有按照台灣的法律被監管，政府就是能夠找到相關平台業者，對其涉及的詐騙問題進行進一步處理，回應社會大眾對打詐的批評跟指教。
法律有漏洞只能用打詐封鎖小紅書？劉世芳這樣說
值得注意的是，《風傳媒》昨日報導也提及，政府此次以打詐為由封鎖小紅書，雖能自圓其說，但仍不免啟人疑竇，也暴露出跨部會的數位治理漏洞；民進黨立委沈伯洋7日也指出，小紅書雖被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是此次被限制的原因，因為前述問題目前都「沒有法律工具」，因此小紅書被限「是因為詐騙，也只能因為詐騙」。
對此，劉世芳受訪時則說，站在內政部的立場，就是《詐欺犯罪危害防制條例》的主管機關，因此內政部是按照自己主管的法令基礎進行監管。她也強調，小紅書是不合法、沒有落地且未能確定目的的平台，因此潛在風險更高，「而且它（使用小紅書平台）有沒有其他的替代方案？我相信大家都知道是有的。」
