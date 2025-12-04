只封鎖微博！濱崎步臉書IG文「衝破10萬人」台網力挺：歡迎來台灣

娛樂中心／台北報導

日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，導致多位日本藝人在中國演出被取消。29日天后濱崎步（AYU）的上海演唱會，在前一天也臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空位唱完整場，返日更瘋狂轉發台灣媒體的繁體中文報導，唯獨封鎖微博完全未更新，當日她的臉書、IG貼文直接衝破10萬人按讚，大量台灣網友湧入力挺。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會，她在貼文中吐露心聲，表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

廣告 廣告

事件延燒後，濱崎步在臉書與IG大量轉發「繁體中文媒體」對她的報導，包括台灣與香港的新聞截圖，甚至出現台粉熱情留言區大爆發的景象，該則臉書貼文在短短時間衝破10萬個讚，許多台灣網友以英文、中文刷留言「Come to Taiwan please（拜託來台灣）」「Welcome to Taiwan（歡迎來台灣）」、「Taiwanese All Love U（台灣人都愛妳）」，微博則完全未更新。

更多三立新聞網報導

47歲吳建豪驚人暴瘦照流出！金曲歌王不忍出手了 親上火線揭內幕

臉被焚燒凌虐！陳都靈爆「遭獻祭已離世」律師不忍出手了 聲明全文曝

女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對

濱崎步上海鬧大了！登日本節目開唱 霸氣喊：我一直向前走因為我是Ayu

