只差一名就落選！五泰董事長一個不捨 10分鐘募100萬救清寒學子圓夢

記者許雅惠／台北報導

房市冷、愛心不冷！五泰房屋逆風豪捐百萬，連3年撐起清寒學子夢想（圖／五泰教育基金會提供）

就算房市冷颼颼，愛心也不能缺席！今年房地產景氣低迷，但總部設在新北市、六都都有據點的五泰房屋，公益腳步依舊沒停，已連續3年每年捐出新台幣100萬元，透過五泰教育基金會力挺新北市教育局「教育基金會展臂關懷計畫」，今年再度豪捐百萬，幫助清寒卻努力向學的優秀學生圓夢。

新北市教育局推動的「展臂關懷計畫」，結合企業與民間善心，成立「溫馨助學圓夢基金」，專門扶助家境清寒或突遭變故，卻不向命運低頭的孩子，讓他們能安心讀書、發展天賦。這樣的理念，也與五泰房屋及五泰教育基金會「給孩子一個溫暖的家、打造更好的學習環境」不謀而合，成為連年捐助的最大動力。

五泰教育基金會董事長陳素君透露，自己過去擔任蘆洲鷺江國中家長會長時，曾以學校評審身分參與「展臂關懷計畫」遴選。她親眼看到兩名成績相當、家境同樣困難的學生，卻因名額有限只能選一人，讓她當場紅了眼眶，「第二名怎麼辦？」這個念頭也成為她返公司後號召同仁投入公益的關鍵。令人動容的是，短短10分鐘內就募到100萬元，善心瞬間集結。

不過這筆百萬並不容易，為了讓愛心能細水長流，五泰房屋員工主動發起「月薪捐1%」行動，一點一滴累積出每年的100萬元。房仲取之於社會、用之於社會，希望這雙「展臂」能緊緊抱住新北市的清寒學子，告訴他們「你不孤單，社會沒有忘記你」。

受助學生的回饋，更讓人動容。海山國小三年級張同學開心表示，得知自己獲得圓夢基金時真的又驚又喜，感謝捐助的叔叔阿姨，未來會更努力讀書，長大後也希望幫助更多人；海山高中一年級陳同學，從國小二年級起連續受助長達10年，她感性地說，正是這份長久的支持，讓她順利考上夢想中的海山高中，未來也會把這份溫暖繼續傳下去。

新北市教育局也特別致贈感謝狀，肯定五泰教育基金會的長期付出。教育局指出，「展臂關懷計畫」專門幫助願意努力、肯拚的清寒學生，每年每人可獲4萬至9萬元補助。局長張明文表示，今年共有33家教育基金會投入教育公益，年度捐助金額達716萬元；而該計畫自110年上路以來，參與基金會數量從9家成長到33家，5年暴增近4倍，目前全市已有305家教育基金會投入教育公益，形成穩定的支持網絡，成為縮短城鄉教育差距的重要力量。

五泰教育基金會強調，未來不論房市景氣好壞，這份對孩子、對教育的承諾都不會打折，將持續用行動點亮更多孩子的人生。

房市冷、愛心不冷！五泰房屋連3年捐百萬助卓越清寒學生，員工每月捐薪1%力挺（圖／五泰教育基金會提供）

