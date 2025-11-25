只差一步就火化！65歲阿嬤突復活「狂敲棺材」

泰國彭世洛府一名65歲婦人被家屬誤認死亡。（示意圖／Pixabay）





泰國彭世洛府一名65歲婦人被家屬誤認死亡，遺體裝入棺木、準備運往寺廟火化時，竟突然從棺材內敲擊求救，嚇壞所有在場人員。院方與警方隨後介入調查，醫師研判她當時因「嚴重低血糖」導致生命徵象微弱，才被錯誤宣告死亡。

根據《美聯社》等多家外媒報導，婦人瓊蒂羅特臥病在床約2年，23日凌晨被家屬發現「斷氣」，弟弟孟坤依村內慣例向村長通報後取得死亡證明，並將未施打福馬林的遺體放入棺木，準備捐贈大體。然而，因缺少屍檢報告，大體捐贈單位拒收。

廣告 廣告

孟坤隨後獨自駕車，從彭世洛將棺木運往暖武里府一所寺廟，準備進行誦經與火化。

寺方表示，他們以為只是一般的免費慈善火化儀式，未料在準備將棺木抬往儀式場地時，突然聽到棺內傳出急促敲擊聲。

打開棺蓋後，眾人目睹瓊蒂羅特睜開眼睛、身體微微抽動，場面一度陷入混亂。

寺廟人員立即協助將她移出棺木並送醫急救。醫師表示，她之所以被誤判死亡，是因為「嚴重低血糖」導致呼吸與心跳極度微弱，容易被誤認為死亡。幸運的是，低血糖具有一定可逆性，這也讓她在葬禮前奇蹟甦醒。

院方指出，目前病患生命徵象已逐漸穩定，後續仍需觀察。而家屬對寺廟人員與醫護救回瓊蒂羅特深表感謝，也直呼「像電影一樣的奇蹟」。

更多東森新聞報導

赴日注意！沖繩水管突破裂 面臨停水危機

印度女遭輪流性侵！和律師協商又被侵犯 急奔警局報案

男子車禍昏迷數月突清醒 驚爆恐怖內幕後去世

