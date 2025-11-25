只差一步就要被火化！泰腦癌嬤「死而復生」狂敲棺材 醫生傻眼：她只是低血糖！

近日，泰國彭世洛府一名65歲婦人被家屬認為死亡，找村長簽發死亡證明後送往附近的寺院準備火化，卻發現婦人「死而復生」。（示意圖／翻攝unsplash）

近日，泰國北部彭世洛府發生一起離譜事件，一名罹患腦癌、不良於行的65歲婦人被家屬認為死亡，於是找村長簽發死亡證明後，送往附近的寺院準備火化。然而寺廟工作人員在搬運遺體的過程中，卻聽到棺材內傳來一陣微弱的敲擊聲，開棺後發現婦人「死而復生」連忙送醫。醫生檢查後則宣布，這名婦人只是因為低血糖昏迷才導致呼吸極淺、極緩，根本不是家人所稱的死亡。這起事件也在泰國當地引發對於偏鄉地區死亡認定流程執行疏失的嚴肅討論。

廣告 廣告

綜合泰媒報導，這起事件的當事人，是65歲的婦人瓊蒂羅特‧薩庫庫（Chontirot Sakulku），來自彭世洛府的差德拉甘縣（Chat Trakan）邦通鄉（Ban Dong）。她在數年前由於遭遇意外導致不良於行，2年前又在腦部檢查出4顆腫瘤，之後長期臥病在床，而瓊蒂羅特本人也變得骨瘦如柴。

今年11月23日凌晨，家屬發現瓊蒂羅特「呼吸停止」，認為她已經因病死亡，於是將她的死訊通報村長，之後由村長開立了死亡證明，家屬則將她的遺體放入棺材。

原本，家屬打算將瓊蒂羅特的遺體捐贈給朱拉隆功醫院用於醫學研究，但被院方以缺少正式屍檢報告為由拒絕接收。之後，家屬又將棺木運到拉特帕孔達姆寺（Rat Prakong Dham Temple），準備舉行葬禮和火化儀式；沒想到，當寺方工作人員在搬運棺木時，卻聽到棺材裡面傳出了一陣微弱的敲擊聲，開棺後驚見瓊蒂羅特呼吸微弱，但意識清晰。

家屬驚恐萬份，立刻將瓊蒂羅特送往附近的邦艾醫院（Bang Yai Hospital）進行全面醫療檢查。醫生檢查後宣布，她並非家屬所稱的「呼吸驟停」死亡，僅僅只是因為嚴重的低血糖導致生命徵象微弱，呼吸極淺又極其緩慢，並出現類似死亡的昏迷跡象－－但是這種症狀完全可以在經過正規治療後康復。

「我們都已經在準備葬禮了！但當我們打開棺木時，她還活著！」瓊蒂羅特的弟弟蒙坤（Mongkon Sakulku）心有餘悸的表示：「等她康復後，我要回到寺廟行善積德，感謝幫助過我們的工作人員與僧侶。」

報導指出，這起事件已經是泰國今年第3度發生這類死而復生的事件。今年6月，泰國暖武里府救援隊準備收殮一名溺水長者時，對方卻突然睜眼呼救；而春蓬府另一名受困在紅樹林泥潭中7天的男子，同樣在被發現時一度被認定死亡，最終卻奇蹟生還。因此這起事件在泰國引起激烈討論。

多位醫界人士指出，即使泰國現行法律中已有明確地確認死亡流程，但在醫療資源匱乏的偏鄉地區，這些流程可能無法得到嚴謹的執行。事實上，就如同這次「死而復生」事件一般，許多看似超自然事件背後，都有科學的道理可以解釋。及時、細緻的醫學評估，則完全可以避免類似的危險事件再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

連江縣前秘書長涉收賄！ 廉政署兵分6路搜索、約談5人

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開