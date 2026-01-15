只差一秒就出事！八點檔男星遇路口驚魂「感謝簡訊救命」

張雁名發還原路口「生死一瞬間」，事後仍心有餘悸。（圖／翻攝自 IG@ensonchang）

八點檔演員張雁名以模特兒身分出道，憑藉帥氣外型與穩健演技在戲劇圈累積不少粉絲，他2022年與小12歲的圈外女友葳葳結婚，並在隔年迎來寶貝兒子「地瓜球」，家庭生活幸福美滿。不時透過社群平台與粉絲分享日常的他，15日下午卻意外經歷了一場驚險的「生死一瞬間」，讓不少人看了都替他捏把冷汗。

張雁名在IG以黑底白字寫下「生死一瞬間」，還原當時的驚魂過程，他表示，自己當時站在騎樓下等紅綠燈準備過馬路，正好遇到綠燈亮起，卻突然收到一封重要簡訊，因此在原地停下來回傳了約2到3秒。沒想到就在他準備起步的瞬間，一輛紅色轎車竟以極快速度闖紅燈，從他面前呼嘯而過，場面十分驚險，「準備起步時，有台紅色轎車時速大概80吧，直接闖紅燈，在我面前呼嘯而過，揚長而去」。

張雁名心有餘悸表示，「我當場傻眼！真的就只差一秒，只差一秒的時間，如果沒有那封簡訊讓我留在原地，我應該直接就被撞飛了，可能就再也見不到老大跟地瓜球了」短短幾句話，道盡驚恐與後怕。他也感性提到，謝謝那封「意外出現的簡訊」彷彿救了他一命，直到現在腦中仍不斷浮現那驚險畫面，久久無法平復，「謝謝那封簡訊救了我，一直到現在那畫面還是餘悸猶存……」。

貼文曝光後，立刻湧入大量關心留言，不少網友提醒他務必要注意安全，也有人建議他去廟裡收驚、過運，「天啊，閃過了，平安！！可以去廟裡收個驚，太誇張了一堆亂開車的」、「天啊！如果有拜拜的話，去大廟拜拜過個運，祝一切平安」、「哥注意安全」、「平安最重要，小心最重要，沒事就好」、「有時候真的是一瞬間的事情」。

