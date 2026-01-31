只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」

（記者張芸瑄／綜合報導）桃園一名男子阿豪（化名）因未扣安全帽遭警員攔查，卻為了躲避開罰，竟騎車加速衝撞警員，將原本500元的行政罰鍰，付出高達7個月徒刑的代價。桃園地方法院近日審結，全案依「駕駛動力交通工具妨害公務」罪判處有期徒刑7個月，仍可上訴。

判決指出，事發於2024年10月，阿豪騎機車行經桃園區民生路與新民街口，因安全帽未扣，警方上前攔查。依法未扣等同未戴安全帽，可處500元罰鍰。然而，阿豪拒絕配合，不但未停車，還突然加速衝撞一旁執勤的警員，造成警員四肢多處擦挫傷。

廣告 廣告

示意圖／騎車加速衝撞警員，將原本500元的行政罰鍰，付出高達7個月徒刑的代價。（擷取自 免費圖庫freepik）

員警受傷後報請分局偵辦，檢方調查後認定，阿豪的行為同時涉及傷害與妨害公務，屬想像競合，應從一重罪名論處，遂以「駕駛動力交通工具妨害公務」罪將他提訴。

法官審理時指出，阿豪不僅在攔查中以車撞人，藐視公權力、妨礙執法，顯見法治觀念淡薄。儘管他到案後坦承犯行，並與員警進行調解，但後續未履行賠償內容，未展現充分悔意。最終法官依妨害公務罪判處7個月徒刑，全案仍可依法上訴。

更多引新聞報導

台中母疑「餵食害死兩童」 3歲、8歲兄弟身亡 31歲身分背景曝光

吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚

