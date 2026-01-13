只差0.6%！民進黨高雄市長初選出爐 賴瑞隆險勝...邱議瑩喊繼續為高雄服務

民進黨昨天進行高雄市長初選民調，並在今（1/13）天中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取得黨內提名權。施書瑜攝



民進黨高雄市長初選今（1/13）中午出爐，賴瑞隆以55.9%勝出，邱議瑩緊追55.3%，許智傑51.9%、林岱樺50.5%。邱議瑩感謝支持者與團隊付出，強調初選展現理念與政見的良性競爭，未來將繼續為高雄努力。市長陳其邁則表示，初選是黨內重要民主機制，接下來最關鍵的是團結整合，迎接大選考驗。

民進黨高雄市長初選今中午正式出爐，立委賴瑞隆以55.9%支持度勝出，稍微領先邱議瑩的55.3%，取得黨內提名；許智傑與林岱樺則分別獲得51.9%與50.5%的支持，選情相當激烈。

邱議瑩表示，面對初選結果，她誠摯感謝所有支持者與競選團隊的付出，大家都已盡最大努力，也恭喜賴瑞隆順利出線，同時肯定許智傑、林岱樺兩位同志的表現。她強調，初選展現民進黨以理念與政見良性競爭的民主價值，未來仍將持續為高雄努力。

賴瑞隆則表示，初選只是階段性任務，沒有個人輸贏，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓團隊更加成熟，也體認到「團結」的重要性，唯有團結才能守住高雄、延續光榮。他呼籲市民持續鞭策與支持，未來將秉持「工作、工作、再工作」精神，迎戰2026年大選。

高雄市長陳其邁指出，初選是民進黨長期以來的重要民主機制，這次四位候選人表現都相當優秀，提出多元政見與願景。他強調，初選結束後，最重要的是團結整合，迎接大選民意考驗，期盼延續民進黨在高雄的施政價值，持續為城市未來努力。

