只差0.6%！邱議瑩初選落敗認「結果不盡人意」：只能接受

邱議瑩在民進黨高雄市長初選以0.6%落敗，她坦言結果不盡人意，但也只能接受。（資料照，鏡報鄒保祥）

備戰2026年縣市大選，民進黨針對高雄市長進行黨內初選，今（13日）結果公布，立委賴瑞隆以55.9995%的民調領先，擊敗另外3名候選人，預計將獲得黨內提名。排名第二的立委邱議瑩對比式民調也有高達55.3807%，只比賴瑞隆低了0.6個百分點，她稍早現身發表感言，自認已盡了最大努力，但結果不盡人意，她也必須謙卑地接受初選結果。

民進黨高雄市長初選結果出爐

民進黨中央黨部及山水、典通2家民調公司，針對高雄市長選舉進行對比式民調，4名參選的候選人包括賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺及許智傑，分別對上國民黨候選人柯志恩，3個單位的民調結果出爐，4人對上柯志恩都有5成以上支持度，比例高至低依序為賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。

民進黨高雄市長初選結果出爐。

民調最高的賴瑞隆預計將代表民進黨參選年底的高雄市長選舉，他也在第一時間發聲感謝眾人的支持，並致電另外3人，強調他們4人是隊友、是同一支高雄隊，要一起面臨未來的挑戰，喊話要團結所有力量、守住高雄、延續光榮。

邱議瑩嘆不盡人意 期許一生懸命繼續奉獻高雄

先前呼聲頗高的邱議瑩，在最後一刻以0.6個百分點輸掉初選、無緣提名，她稍早在競辦召開記者會面對媒體，雖面帶微笑，但語氣間仍難掩失落。她表示對於這個選舉結果她只能接受，「我覺得我盡了自己最大的努力，但是這個結果不盡人意，那我也必須很謙卑地去接受這樣的一個初選結果」。

邱議瑩也說，她在第一時間就接到賴瑞隆的電話，也已經恭喜他，她認為未來高雄還是要持續走下去，高雄還是要持續進步、持續努力。

邱議瑩喊話唯有團結、大家同心協力，才能讓高雄越來越好，她除了祝福賴瑞隆，未來也跟高雄會「一生懸命」，一生奉獻給高雄，持續在高雄跟大家一起努力。她也發文感謝所有支持者和團隊夥伴及許智傑、林岱樺兩位同志，「我們以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。」

